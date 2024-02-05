ÖTV'siz araç arayanlar koşsun! O modellerin fiyatı füze gibi çakıldı

Araç sahibi olmak isteyenlere ÖTV müjdesi! Bu araçların fiyatı yarı yarıya düşüyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÖTV'SİZ ARAÇ KAMPANYASI

2024 senesiyle birlikte araç piyasasında da önemli değişiklikler yapıldı. ÖTV muafiyet indirimleri peş peşe gelmeye başladı. Birçok marka birçok model aracında ÖTV kampanyasını başlattı. Fiyatlar neredeyse yarı yarıya düşmeye başladı. ÖTV muafiyetiyle araç almak isteyen vatandaşların yüzü bu haberle gülecek! ÖTV'siz araç kampanyasına dahil olan modeller ve fiyatları şu şekilde;





-Fiat Egea Cross

· Street 1.4 Fire 95 HP 424.953 TL

· Street 1.6 M Jet 130 HP DCT 563.379 TL

· Street 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 624 490 TL

Fiat Egea Cross Urban

· Urban 1.6 M Jet 130 HP DCT 592.083 TL

· Urban 1.5 T4 Hybrid 130 HP AT 648.564 TL

Fiat Egea Cross Lounge

· Lounge 1.0 Firefly 100 HP 511.527 TL

· Lounge 1.3 M Jet 95 HP 566.546 TL

· Lounge 15 T4 Hibrit 130 HP AT 697.546 TL

Fiat Egea Cross Limited

· Limted 1.6 M Jet 130 HP DCT 680.043 TL

· Limited 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 731.875 TL

Fiat Egea Sedan

· Easy 1.4 Fire 95 HP: 386.527 TL

· Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 537.453 TL

· Easy 1.6 M.Jet 130 HP: 492.398 TL

Fiat Egea Sedan Urban

· Urban 1.3 M.Jet 95 HP: 492.546 TL

· Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 565.231 TL

· Urban 1.5 T4 Hybrid 130 HP AT: 617.083 TL