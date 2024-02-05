ÖTV'siz araç arayanlar koşsun! O modellerin fiyatı füze gibi çakıldı

Yarı yarıya fiyatla araç sahibi olabilirsiniz! Tüm detaylar haberimizde.

ÖTV'siz araç arayanlar koşsun! O modellerin fiyatı füze gibi çakıldı
Yayın Tarihi:

Araç sahibi olmak isteyenlere ÖTV müjdesi! Bu araçların fiyatı yarı yarıya düşüyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÖTV'SİZ ARAÇ KAMPANYASI

2024 senesiyle birlikte araç piyasasında da önemli değişiklikler yapıldı. ÖTV muafiyet indirimleri peş peşe gelmeye başladı. Birçok marka birçok model aracında ÖTV kampanyasını başlattı. Fiyatlar neredeyse yarı yarıya düşmeye başladı. ÖTV muafiyetiyle araç almak isteyen vatandaşların yüzü bu haberle gülecek! ÖTV'siz araç kampanyasına dahil olan modeller ve fiyatları şu şekilde;

ötv kampanyasına dahil araçlar

-Fiat Egea Cross 

· Street 1.4 Fire 95 HP 424.953 TL

· Street 1.6 M Jet 130 HP DCT 563.379 TL

· Street 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 624 490 TL

Fiat Egea Cross Urban 

· Urban 1.6 M Jet 130 HP DCT 592.083 TL

· Urban 1.5 T4 Hybrid 130 HP AT 648.564 TL

Fiat Egea Cross Lounge 

· Lounge 1.0 Firefly 100 HP 511.527 TL

· Lounge 1.3 M Jet 95 HP 566.546 TL

· Lounge 15 T4 Hibrit 130 HP AT 697.546 TL

Fiat Egea Cross Limited 

· Limted 1.6 M Jet 130 HP DCT 680.043 TL

· Limited 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 731.875 TL

Fiat Egea Sedan 

· Easy 1.4 Fire 95 HP: 386.527 TL

· Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 537.453 TL

· Easy 1.6 M.Jet 130 HP: 492.398 TL

Fiat Egea Sedan Urban 

· Urban 1.3 M.Jet 95 HP: 492.546 TL

· Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 565.231 TL

· Urban 1.5 T4 Hybrid 130 HP AT: 617.083 TL

Öne Çıkanlar
Asla bayatlamayan sandviç ekmeği tarifi bulundu! 10 gün bile kalsa bayatlamayacak Asla bayatlamayan sandviç ekmeği tarifi bulundu! 10 gün bile kalsa bayatlamayacak
Evine badana boya yaptıranlar dikkat! Bu karar tüm bilinenleri değiştirecek Evine badana boya yaptıranlar dikkat! Bu karar tüm bilinenleri değiştirecek
Engelli ve Eski Hükümlü Adaylara Müjdeli Haber! DSİ 6 Şehirde KPSS’siz Kamu İşçisi Alımı Başlattı Engelli ve Eski Hükümlü Adaylara Müjdeli Haber! DSİ 6 Şehirde KPSS’siz Kamu İşçisi Alımı Başlattı
Çok Okunanlar
Ayda 2500 TL taksitle 300.000 TL kredi! Ziraat Bankası tüm şartları bertaraf etti Ayda 2500 TL taksitle 300.000 TL kredi! Ziraat Bankası tüm şartları bertaraf etti Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası hesabı olanlar dikkat! IBAN'a şak diye 100.000 TL yatıyor Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası hesabı olanlar dikkat! IBAN'a şak diye 100.000 TL yatıyor Altını olanlara flaş uyarı! O tarihe dikkat: Yer yerinden oynayacak Altını olanlara flaş uyarı! O tarihe dikkat: Yer yerinden oynayacak O banka faizsiz kredi musluğunu açtı! Tek başvuruya 10.000 TL kredi dağıtacak O banka faizsiz kredi musluğunu açtı! Tek başvuruya 10.000 TL kredi dağıtacak Yaş şartını sağlayan gençlere 18.000 TL harçlık! Hemen kayıt yaptıran yararlanacak Yaş şartını sağlayan gençlere 18.000 TL harçlık! Hemen kayıt yaptıran yararlanacak 31 Mart'tan sonra emekliye yeni destek! Her ay 5 bin lira ikramiye ödenecek 31 Mart'tan sonra emekliye yeni destek! Her ay 5 bin lira ikramiye ödenecek