Özgür Demirtaş sordu, 150 bin kişi doğru cevabı veremedi! Bakın doğru cevap ne çıktı

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X'te düzenlediği ve 150 bin kişinin bilemediği sorunun yanıtını paylaştı.

Özgür Demirtaş sordu, 150 bin kişi doğru cevabı veremedi! Bakın doğru cevap ne çıktı
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Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın düzenlediği ankette 150 bin kişinin yanılamadığı sorunun detayları paylaşıldı. Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı olan Demirtaş, 23 Aralık'ta gerçekleşen ankette X hesabı üzerinden takipçilere "100 liralık yatırımınız var: Önce yüzde 10 arttı. Sonra yüzde 10 düştü. Sonra yüzde 10 daha arttı. Sonra yüzde 10 daha düştü. Şu anda kaç liranız var?" şeklinde bir soru yöneltti. Yapılan ankete 500 bin kişi katıldı ve Prof. Dr. Demirtaş, sonuçları paylaştı. İşte detaylar...

Prof. Dr. Özgür Demirtaş

150 BİN KİŞİ SORU DETAYLARI PAYLAŞILDI

Ankete katılanların yüzde 30'dan fazlasının yanlış yanıt verdiğini belirten Demirtaş, doğru yanıtın ise yüzde 98.01 olduğunu ifade etti. Paylaşımında, "500 bin kişi oy kullandı. Yüzde 30'dan fazla kişi yanlış yanıt verdi. Doğru yanıt 98.01. Türkçesi: Aynı oranda artan ve azalan bir borsa o testere anında size durduğunuz yerde para kaybettiriyordur… Dikkatli olun." uyarısında bulunan Demirtaş, anketin katılımcılarının büyük bir kısmının soruyu yanlış anladığını ve bu tip durumların yatırımlarda risk oluşturabileceğini vurguladı. Bu paylaşımla, finansal konularda doğru anlayışın önemine dikkat çekilerek yatırımcılara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu.

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