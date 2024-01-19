Parasını TL'de tutan ah vah edecek! Bunu yapan paraya para demiyor

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Ekonomist Abdurrahman Yıldırım önümüzdeki sene altın fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Yıldırım 2024 senesinin ortalarında faiz indirimlerinin başlayabileceğini dile getirdi. Yıldırım açıklamasında şu sözlere yer verdi; 'İndirimlerle birlikte dolar değer kaybedecek. 103 düzeyinde olan dolar endeksi ortalaması muhtemelen gelecek sene 102 dolar, 101 dolar gibi değerlere gelecek. Senenin tümüne bakıldığında dolar değer kaybedecek.





Çünkü dolar faizi düşecek. Beklenen faiz düşüşü şimdiden 5 kere 25 puan şeklinde. Faizi düşen paranın değerinin düşmesi de normal, Euro da böyle olacak. Dolar değer kaybedecek ve tam tersi altın değer kazanacak. Faiz düşmüş olacak ki altının en büyük rakibi Amerikan hazine faizleri. Hem parasal gevşemeye gidileceği için hem de enflasyonla mücadele biteceği için altının önü açık duruyor, altına yatırım yapılabilir.'

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.