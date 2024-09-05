Petrol Fiyatlarındaki Düşüş İndirim Getirdi! Gece Yarısı Pompaya Yansıyacak: Depoyu Fulleyin

Son dönemde Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına doğrudan etki etmeye devam ediyor. Haftanın başından bu yana Brent petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş, benzin fiyatlarına indirim olarak yansımaya hazırlanıyor. Özellikle döviz kurundaki hareketlilik de akaryakıt fiyatlarının değişkenliğinde önemli bir faktör. Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte vatandaşların beklediği indirim haberi nihayet geldi: Benzin fiyatlarında ciddi bir indirim beklentisi oluştu.

BRENT PETROL FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ

Brent petrol, global piyasalardaki belirsizlikler ve arz fazlası gibi sebeplerle hafta başından bu yana değer kaybediyor. Yaklaşık yüzde 8 oranında düşüş yaşayan Brent petrol, varil başına 73 dolar seviyesinin altına geriledi. Bu hızlı düşüşün ardından Türkiye'de de benzin fiyatlarına bir indirim yapılması kaçınılmaz hale geldi. Uzmanlar, Brent petrol fiyatlarındaki bu düşüşün akaryakıt fiyatlarına olumlu yansıyacağını ve benzin fiyatlarında önemli bir indirimin gece yarısından itibaren pompaya yansıyacağını belirtiyor.

BENZİNDE 1 LİRA 83 KURUŞ İNDİRİM BEKLENTİSİ

Brent petrol fiyatlarındaki bu düşüşün ardından Türkiye genelinde benzin fiyatlarına 1 lira 83 kuruşluk bir indirim yapılması bekleniyor. Bu indirimin, benzin fiyatlarını ciddi ölçüde düşüreceği ve özellikle sürücüler için büyük bir rahatlama sağlayacağı ifade ediliyor. Ancak motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Sadece benzin fiyatlarına yapılacak olan bu indirim, araç sahiplerinin akaryakıt masraflarında önemli bir düşüş yaratacak.

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde hem petrol fiyatları hem de döviz kuru önemli rol oynuyor. Türkiye'de akaryakıt fiyatları, dünya genelindeki petrol fiyatlarına ve Türkiye'deki döviz kuru hareketlerine göre günlük olarak düzenleniyor. Döviz kuru yükseldiğinde akaryakıt fiyatları artarken, petrol fiyatlarının düşmesiyle indirim gündeme gelebiliyor. Şu an Brent petrol fiyatlarında görülen bu sert düşüş, benzin fiyatlarına önemli bir indirim olarak yansıyacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İndirim öncesi Türkiye genelinde benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekildedir:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 43.31 TL

Motorin litre fiyatı: 43.23 TL

LPG litre fiyatı: 25.13 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 43.19 TL

Motorin litre fiyatı: 43.16 TL

LPG litre fiyatı: 24.59 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 43.62 TL

Motorin litre fiyatı: 43.62 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 44.08 TL

Motorin litre fiyatı: 44.13 TL

LPG litre fiyatı: 24.89 TL

Bu fiyatlar, gece yarısı itibarıyla yapılacak indirimle birlikte güncellenmiş olacak. Özellikle benzin fiyatlarında yapılacak olan 1 lira 83 kuruşluk indirimle birlikte sürücüler, benzin maliyetlerinde ciddi bir düşüş yaşayacaklar. Bu indirim, ülke genelindeki akaryakıt istasyonlarına yansıyacak ve sürücüler indirimli fiyatlardan yararlanmaya başlayacaklar.

MOTORİN FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Benzin fiyatlarında indirim beklentisi oluşurken, motorin fiyatlarında ise bir değişiklik yapılmayacağı belirtiliyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş, motorin fiyatlarını şimdilik etkilemiş görünmüyor. Bu durum, özellikle dizel araç sahipleri için bir hayal kırıklığı yaratsa da, benzinli araç sahipleri için önemli bir fırsat sunuyor.

Motorin fiyatlarının sabit kalması, petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların her yakıt türünü aynı şekilde etkilemediğini gösteriyor. Özellikle dizel araç sahipleri, şimdilik indirim beklentilerini ertelemiş durumda.