Piyasanın en çok kazandıranı oldu! Alan da satan da paraya para demiyor

2023 yılı finansal piyasaları tamamlarken, 2024 yılına yönelik beklentilere odaklanan İnfo Yatırım'ın Finans Araştırma Raporu piyasalara yön verecek öngörüler sunuyor. Rapor, yerel seçime kadar dolar kurunun 32 TL'ye, enflasyonun %64,8'e yükseleceğini öngörürken, Aralık 2024'te enflasyonun %39,2'ye düşmesini ve dolar/TL'nin 40,90 TL'ye çıkmasını bekliyor. İşte detaylar...





DOLAR VE TL'NİN YENİ DEĞERİ

Rapora göre, 2023'ün en çok kazandıran sektörü sigortacılık olarak belirlendi. Yeni yılda ise borsada yatırımcısını sevindirebilecek sektörler arasında bankacılık, sigortacılık, ulaştırma, taş toprak, gıda perakende ve giyim perakende öne çıkıyor. Yatırımcılar, bu sektörlere yönelerek kazanç sağlama potansiyeline odaklanabilirler.

Rapor, finansal piyasaların gelecekteki seyrini belirlemede önemli bir rehber olma özelliği taşırken, yatırımcıları gelecek dönemdeki ekonomik gelişmeler konusunda bilgilendirmeyi amaçlıyor. Yerel seçim, dolar kuru, enflasyon ve döviz fiyatları gibi faktörlerin üzerinde duran rapor, 2024'ün ekonomik dinamiklerini değerlendirerek piyasa katılımcılarına stratejik bir bakış sunuyor.





2023 yılında Borsa İstanbul'da en çok kazandıran ve kaybettiren sektörlerin değerlendirildiği bir rapor ortaya çıktı. Rapora göre, 2023'te borsada yatırımcısını en çok sevindiren sektör Sigortacılık oldu, %145,39 getiri elde etti. Onu takip eden sektörler arasında KOBİ Sanayi (%125,47), Spor Hisseleri (%118,89), ve Taş Toprak (%107,05) bulunuyor.

Rapor, Eylül 2023'te açıklanan Orta Vadeli Program'ın (OVP) 3 yıllık kalkınma planının piyasa beklentileriyle uyumlu olmasının, 2024'te beklenen enflasyonun %36 olması ve politika faizinin %40 olmasıyla reel getirideki pozitifliğin yabancı yatırımcının ilgisini çekebileceğine işaret ediyor. Bankacılık sektörünün lokomotifliği beklenirken, yabancı yatırımcıların borçlanma araçlarıyla yurt içine gelmelerinin öngörüldüğü belirtiliyor.

2024 yılında, ekonomi yönetiminin kararlarının ve atılan adımların makroekonomik açıdan rakamlara yansıması bekleniyor. Rapor, bu durumun 2024'te reel getirilerin pozitife dönmesi beklentilerini artırabileceğini ifade ediyor. Türkiye için belirli kırılganlıkların varlığına rağmen, genel resmin büyük fırsatlar sunduğu düşünülüyor. Bu nedenle, önümüzdeki süreçte Türkiye için büyük fırsatların bulunduğu değerlendiriliyor.