Promosyonlarda yeni dönem! O banka emekliye çifte promosyon dönemini başlattı

Emekli maaş aralığı değişen ve bir üst kademeye geçen emekli, daha fazla ek ödeme alabilmek için yeni promosyon kampanyalarını takip etmeye başladı

Promosyonlarda yeni dönem! O banka emekliye çifte promosyon dönemini başlattı
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Emekli maaş zammının açıklanması sonrasında en çok merak edilen konulardan biri emekli promosyonları olarak biliniyor. Emekli maaş aralığı değişen ve bir üst kademeye geçen emekli, daha fazla ek ödeme alabilmek için yeni promosyon kampanyalarını takip etmeye başladı. Yeni zamlar sonrasında emekli promosyonları maaş aralığına göre tek seçeneğe düştü. En düşük emekli maaşı 10.000 TL olarak açıklanması sonrasında promosyonlarda düzenleme yapılması planlanıyor. Emekli promosyonu kampanyaları bankalar tarafından sunulmaya devam ediyor. Bankaların sunduğu Ocak ayı promosyon güncellemelerinde en dikkat çeken Akbank emekli promosyonu olarak gözler önüne serilirken, ülkemizde bir ilk çifte promosyon ödeme yöntemi Akbank tarafından sunulmuş bulunuyor. Akbank ek promosyon kampanyaları ile birlikte toplamda 12 bin liraya varan ödeme yapabiliyor.

TKL

Emekli birey 3 yıl maaş sözü taahhüdüne karşılık emekli promosyonu almaya devam ediyor. Bu kapsamda Akbank emekli promosyonu en dikkat çeken ve en tercih edilenler arasında yer alıyor. Yüksek promosyon kampanyası arayışına giren varandaş Akbank emekli promosyonu 2024 kampanyalarını merak ediyor.

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AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2024

Akbank tarafından kamuoyuna servis edilen kampanya detaylarında maaş aralığına göre promosyon ödeme tutarları belirlendi. 

-3.500 TL’ye kadar emekli maaşı olanlara: 3.000 TL

-3.500 TL ile 7.500 TL arasında maaşı olanlara: 3.500 TL

-7.500 TL ile 10.000 TL arasında maaşı olanlara: 4.500 TL

-10.000 TL ve üstünde maaşı olan emeklilere: 5.000 TL emekli promosyonu ödemelerine ek olarak bu asgari ödeme tutarları esas alınarak çifte ödeme sağlanacak.

Bu kapsamda emekli promosyonları maaş aralığına göre belirlenen rakamın 2 katı olarak ödenecek. Öte yandan maaşını Akbank'a taşıyan emekli ek promosyon fırsatı kapsamında da 12 bin liraya varan ödeme alabilecek iken toplamda 12 bin liraya varan promosyon ödemesinden faydalanabilecek.

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