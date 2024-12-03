PTT emekliye kapılarını araladı! Kefil ve şart ortadan kalktı: 100.000 TL’ye kadar ödenecek

Özellikle de son zamanlarda enflasyon karşısında maaşları eriyen emekli, kendisine sunulan ek destekleri yakından takip ediyor. Emekli, kendisine sunulan fırsatlar arasında acil nakit ihtiyaçlarını karşılamasına olanak sağlayan kredileri yakından takip ederken, özellikle de en düşük faiz imkanı sunan bankalar, refahın artmasına ve geri ödemenin kolaylaşmasına olanak sağladığı gerekçesi ile tercih ediliyor. Bankalar emekli maaşının taşıyan emekliye kendi müşterileri olması durumunda bir çok ek imkan sağlarken, bir süredir Aktif Bank ile işbirliği içinde ihtiyaç kredisi imkanı sağlayan PTT emekli kredisi ile dikkatleri üzerine topluyor.

Kredi faizlerinin yükselişine devam ettiği şu günlerde PTT tarafından emekli müşterisine sunulan kredi desteğinde oranlar 3.19 olarak açıklanırken, 100.000 TL'ye kadar nakit imkanı sağlanıyor. Emekli maaşını PTT’den alan vatandaşlar, sadece maaşlarını göstererek, hızlı ve kolay bir şekilde kredi kullanabiliyor.

PTT EMEKLİ KREDİSİ

PTT'nin sunduğu bu özel kredide faiz oranı %3,19'dan başlıyor Örneğin, 10.000 TL'lik bir kredi için aylık 539,68 TL taksit ödemesi kredi faizinin ne kadar düşük olduğunun ispatı olarak açıklanmış bulunuyor.

Türkiye'nin dört bir yanındaki PTT şubelerinde geçerli olan PTT emekli kredisi kampanyasında 36 aya kadar uzun vade de geri ödeme imkanı da sağlanıyor. Tek yapmak gerekenin en yakın PTT merkezine gitmek olduğu kredi başvurusunda maaşı PTT’ye taşımak yeterli oluyor. Kefil ve herhangi bir başka şart, kredi başvurusu sırasında aranmıyor.

PTT EMEKLİ PROMOSYONU

PTT emekli maaşını taşıyan emekliye, maaş aralığına bakmaksızın promosyon ödemesi yapıyor. Diğer bankalara nazaran promosyon tutarı az olsa da sağlanılan kolaylıklar bakımından PTT emekliler için vazgeçilmez bir durak olarak biliniyor. PTT emekli promosyonunu 3600 TL olarak ödüyor.



