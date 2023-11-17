Renault tüm araçlarını elektrikli yapıyor! Elektrikli Scenic E-Tech fiyatı ve özellikleri

Renault'un en güvendiği ve kısa süre içerisinde Türkiye'de satışa sunulacağı belirlenen Scenic E-Tech modeli ile alakalı açıklamalar devam ediyor. Renault Scenic E-Tech Türkiye fiyatı ve özellikleri merak ediliyor. Renault'un elektronik araçlar konusundaki çalışmalarının bir parçası olarak gelirştirdiği Scenic E-Tech modeli ile adeta elektrikli araç devrine çığır açması bekleniyor. Öte yandan Renault'un 2023 planlarında araçlarının yüzde 90'ının elektrikli araçlardan oluşacağı da belirtilmiş bulunuyor.

160 kW (217 beygir) güç ve 360 Nm tork üreten elektronik motoruna sahip olan Renault Scenic E-Tech, 60 kWh kapasiteli bataryası, WLTP normlarına göre 620 km menzl imkanı sunuyor.





Renault Scenic E-Tech özellikleri

Aracın batarya dolum süresi de oldukça dikkat çekici olarak karşımıza çıkıyor. 7,4 kW’lık bir ev bataryası ile tam dolumun 8 saatte tamamlanacağı belirtilirken, 22 kW’lık bir hızlı şarj cihazı ile 3 saat, 130 kW’lık bir süper hızlı şarj cihazı ile ise 30 dakika da tam şarj edileceği belirtiliyor.

Renault'nun bu elektrikli model aracının tasarım olarak da dikkat çekeceği tahmin ediliyor. Aracın ön tarafında büyük bir Renault logosu mevcut iken led farlar ve sis lambaları da adeta teknolojiyi konuşturuyor. Arka kısmında yer alan led stop lambaları, baraj kapağı üzerinde bulunan Spoiler ve difüzlerde tüm dikkatleri üzerine çekeceğe benziyor. Aracın iç mekanı da sürücü ihtiyaçlarına göre şekillenmiş.

Renault Scenic E-Tech fiyatı

12 inçlik dijital gösterge paneli ile birlikte 9 inçlik dokunmatik ekran, klima kontrolleri, kablosuz şarj yuvası gibi ayrıntılar yer alıyor. Aracın jantları ise 18 inç boyutunda olarak açıklanırken aerodinamik tasarıma sahip olması da tercih sebebi olmasını sağlayacağa benziyor.

Renault elektrikli aracının Bu yıl içinde satışa sunması planlanırken kesin olarak fiyat listesinin Önümüzdeki haftalarda açıklanacağı belirtilmiş bulunuyor. Renault SCENIC E-TECH boyutları ise 4,5 metre uzunluğunda olduğu belirleniyor. Rakiplerinden daha kısa olarak belirlenen Renault elektrikli aracı 1.57 metre boyu ile de dikkat çekiyor. Bu boyutlar ise performansının artacağının göstergesi olarak biliniyor