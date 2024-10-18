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Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan önemli karar, alışveriş alışkanlıklarını değiştirecek türden.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 10:24
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 10:24
Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Alışverişler ve kredi kartı kullanımı ile alakalı yeni kararlar alınmaya devam ediyor. Resmi Gazete'de gün gün yeni tedbir ilanları yayımlanırken, sabah sabah alışverişlerde kredi kartı kullanım zorunluluğunu duyan vatandaş şaşıracağa benziyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan önemli karar, alışveriş alışkanlıklarını değiştirecek türden. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle birlikte, 7 bin TL ve üzeri tüm alışverişlerde nakit ödeme yapmanın tarihe karışacağını açıklarken,  Resmi Gazete'de yer alan açıklamalara göre, 7 bin TL ve üzerindeki alışverişlerde yalnızca banka veya kredi kartı ile ödeme yapılması zorunlu hale getirildi.  

ALIŞVERİŞLERDE KREDİ KARTI ZORUNLULUĞU

Kredi kartı ya da banka kartı kullanmak, özellikle de son zamanlarda en çok kullanılan ödeme yöntemi olarak biliniyor. em alıcıları hem de satıcıları kapsayacak bu yeni kural, daha önce sadece mükellefler için geçerli idi. Alınan karar doğrultusunda yeni düzenlemeyle birlikte tüm vatandaşları kapsayacak. Yani, emekliler de artık 7 bin TL ve üzeri alışverişlerinde mutlaka banka veya kredi kartı kullanmak zorunda kalacak. 

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

7 BİN LİRA ÜZERİ ALIŞVERİŞLER İÇİN KARAR RESMİ GAZETE'DE

Yeni tebliğ, sadece mükellef olanları değil, mükellef olmayan bireyleri de kapsayacak. 7 bin lira ve üzerindeki tüm alışverişler artık banlkalar aracılığı ile yapılabilecek. Bu, alışverişlerdeki denetimin artmasında ve kayıtdışılığın azaltılmasında önemli bir adım olarak değerlendirilmesi hedefleniyor. Resmi GAzete'de alınan kararlar akabinde bu tebliğe uymayan vatandaşa yönelik cezai yaptırımların getirileceği ifade edildi. 

Banka hesabı ya da kredi kartı olmayan vatandaş, satın aldıkları mal veya hizmetin bedelini, satıcının hesabının bulunduğu bankanın bir şubesine giderek ödemek durumunda kalacak iken işlem sırasında açıklamanın net olması ve dekont alınması zorunluluğu da yer alıyor. 

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

NAKİT ÖDEME ALANLARA CEZA

Herhangi bir banka hesabı veya kredi kartı olmayan bir kişi, 7 bin liranın üzerinde ürün satın alır ve satıcı bu parayı elden alarak daha sonra kendi banka hesabına yatırması durumunda tevsike uymamış olarak kabul edilip, suçlu sayılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınan bu karar ile birlikte ekonomide güven ortamının yaratılması ve istikrarın sağlanması hedefleniyor. Kaydi işlemlerin artması ve kayıt dışı ekonominin azalması hedeflenirken, tüketicilere de daha güvenli bir alışveriş ortamı sunulması amaçlanıyor

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