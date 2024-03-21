Resmi Gazete yayımlandı! Emeklilik Sisteminde değişiklik kararı verildi 1 Temmuz'da başlıyor!

Resmi Gazete'de yeni bir karar yayımlandı. Yayımlanan karar emekli olacakları yakından ilgilendiriyor. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) ile alakalı alınan kararlar Temmuz'da uygulanmaya başlayacak. BES için kısmi ödemeler bahsi geçen tarihte ödenemeye başlayacak ikensözleşmeler tam olarak sonlandırılmadan birikimlerin yüzde 50'si kadar kısmı çekilebilecek. Çekilebilecek olan tutar konut alımı, evlenme, eğitim ve doğal afet gibi harcamalarda kullanılacak.

Kısmi ödemeden faydalanabilmek için en az 5 yıl süre ile sözleşmenin yürürlükte olma şartı mevcut. Öte yandan ödeme talep eden BES katılımcısı düzenli ödeme yapmış olması zorunluluğu da mevcut. Kısmi Ödeme şartlarında tekrar başvuru imkanı sağlanırken, her 5 senede bir bu imkan BES katılımcasına sağlanacak. Ödeme başvurusu yapan bireyler sözleşmelerini ileri tarihteki 3 sene boyunca sonlandıramayacak. Verilen bu süre sınırı ile çekilen tutarın güvenceye alınması hedefleniyor.





KISMİ ÖDEME BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK

Kısmi ödeme başvurusu yapmak için BES katılımcısı fon kuruluşlarına mücadele etmesi gerekmekte. Yapılan başvuru sonrasında kısmi ödeme tutarlarını belirlenmesi adına başlayacak çalışmalar sonrasında devlet katkısı da talebin durumuna göre değişkenlik gösterecek

KISMİ ÖDEME HANGİ ALANLARDA KULLANILACAK

Kısmi ödeme birçok durumda hak sahibi bireye verilecek. Konut alımı için Kısmi ödeme tutarları kullanılabilecek. Konut satın alma masrafları karşılanması bu sayede sağlanacak. Evlenme ve eğitim masrafları içinde Kısmi ödeme alınabilecek. Doğal afet durumlarında ise süre sınırı aranmayacak şekilde ödeme imkanı sunulacak.





DEVLETTEN KATKI PAYI

Eğitim ve doğal afet durumlarında devlet yüzde 25 katkı payı oranı verecek iken sözleşme sonlandırılma süresi eğitim başvurularında 4 yıl olarak belirlenecek. 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek olan bireysel emeklilik sisteminde kısmi ödeme imkanı bireye finansal esneklik konusunda destek sağlayacak