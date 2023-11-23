Serbest piyasa tavuk eti fiyatlarında böylesi görülmedi! Bu saatten sonra tavuk eti almak rüya olacak

Samsun Ticaret Borsası kapsamında serbest piyasa tavuk eti fiyatları tek tek açıklandı. Açıklanan fiyatlar kapsamında bu saatten sonra tavuk eti almak rüya olacak. Vatandaşlar fiyatları görünce şok geçirecek. İşte serbest piyasa tavuk eti fiyatları 23 Kasım 2023...

Serbest piyasa tavuk eti fiyatlarında böylesi görülmedi! Bu saatten sonra tavuk eti almak rüya olacak
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Serbest piyasa kapsamında tavuk eti fiyatları tek tek açıklandı. Açıklamalara göre vatandaş bu saatten sonra tavuk eti alırken on defa düşünecek. Ortalığı kasıp kavuracak o fiyatlarla vatandaşın stok yapması gerekecek. İşte Samsun Ticaret Borsası tarafından açıklanan tavuk eti fiyatları...

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SERBEST PİYASA TAVUK ETİ FİYATLARI 23 KASIM 2023 

Beklenen haber sonunda geldi! Serbest piyasa tavuk eti fiyatları belli oldu. Serbest piyasa tavuk eti fiyatları 23 Kasım 2023 resmen görene şok geçirtti. En düşük 60 TL’den satışa çıkartılan serbest piyasa tavuk fiyatları en yüksek ise 65,38 TL’den alıcısını buluyor. Manda'ya baktığımız zaman ise en düşük 50.000 TL’den alıcısını bulan manda yine en yüksek 50.000 TL’den de alıcısına gidiyor.

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