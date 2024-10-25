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SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Yeni emeklilik şartları açıklandı. Peki kimler hangi şartlarda üç maaş birden alabilir? İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 25.10.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 10:45
SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Son günlerde sosyal güvenlik sistemiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yaptığı yeni düzenlemelerle, emeklilerin ve hak sahiplerine bir çok yeni emeklilik imkanı oluşturulduğu açıklanmış bulunuyor. Özellikle vefat eden eşten veya çocuktan kaynaklanan aylıklar konusunda önemli kolaylıklar sağlanırken, özellikle de 3 maaş açıklaması akabinde bu maaşlardan kimlerin faydalanabileceği merak ediliyor. Peki, kimler hangi şartlarda üç maaş birden alabilir? İşte detaylar...

EMEKLİLİĞE EK ÖLÜM AYLIĞI

Emekli olan bir kişi, aynı zamanda eşinden de ölüm aylığı almaya hak kazanabiliyor. Yani emekli maaşı ve dul aylığı olmak üzere iki farklı maaş alınma imkanı sağlanıyor. Üstelik bu durum, kişinin çalışıp çalışmamasına bağlı olmaksızın geçerli olduğu ifade edilirken, hem emekli maaşı, hem dul aylığı hem de çalıştığı işten aldığı ücret toplamda 3 ayrı gelir kazanma imkanı sağlanabiliyor. 

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

ÇOCUKLARA YETİM AYLIĞI ÖDENİYOR

Vefat eden anne veya babanın çocuklarına ödenen yetim aylıkları da ekstra gelir sağladığı için detayları yakından takip ediliyor. Özellikle öğrenim gören çocuklar için bu aylıklar büyük destek imkanı sağlarken, yeni düzenlemelerle, çocukların hem annelerinden hem de babalarından yetim aylığı almalarına imkan tanındığı belirtilmiş bulunuyor. 

KİMLER DUL AYLIĞI ALABİLİR

Dul kadınlar arasında en çok merak edilen konulardan biri, ölen eşten ve aynı zamanda ölen babadan maaş alınıp alınamayacağı konusu olurken, 2008 yılı öncesinde bu durum, farklı kurumlar aracılığıyla mümkünken, sonrasında yapılan düzenlemelerle birlikte bazı kısıtlamalar getirilmişti. Ancak, Yargıtay’ın son kararıyla birlikte, ağırlıklı olarak anne ve babadan alınan yetim maaşları konusunda da yeni adımların atıldığı biliniyor. 

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

3 MAAŞ İMKANI SAĞLANIYOR

Vefat eden eşten dolayı dul aylığı alan bir kişi, aynı zamanda çalışıyor ise işinden aldığı ücretle birlikte toplam üç farklı gelir elde edebilmekte iken benzer şekilde, yetim aylığı alan çocuklar da hem annelerinden hem de babalarından aldıkları aylıklarla birlikte ek gelir elde edebilmekteler. Bu sayede ise 3 maaş birden her ay alınabiliyor 

MMAŞ BAĞLANMA PRİM ŞARTLARI NELER?

Dul maaşı için belirlenen prim gün sayısı, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra SSK'ya bağlı olanlar için 900 gündür. Bağ-Kur ve Emekli Sandığına tabi olanlar için ise bu sayı 1800 güne çıkmaktadır.

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