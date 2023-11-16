SGK emeklisi için MÜJDE var! PTT 25.000 TL ve 50.000 TL ödeyecek

PTT emekliye özel kredi kampanyası ile geri döndü. Emekliye özel sunulan kredi kampanyasında tüm bankaların verdiği faiz oranından daha düşük faiz oranı açıklandı.

SGK emeklisi için MÜJDE var! PTT 25.000 TL ve 50.000 TL ödeyecek
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PTT emekliye özel kredi kampanyası ile geri döndü. Emekliye özel sunulan kredi kampanyasında tüm bankaların verdiği faiz oranından daha düşük faiz oranı açıklandı.  SSK BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı fark etmeksizin PTT ve Aktif Bank işbirliği ile 50.000 TL'ye varan Kredi imkanı düşük faiz oranı ile verilecek. Emeklinin refah kalitesini arttırmalarına ve acil ihtiyaçlarına çözüm olmak amacıyla başlatılan PTT 50.000 TL kredi kampanyası emekli için büyük bir avantaj olarak karşılarına çıkacak.

PTT EMEKLİ KREDİSİ

Acil nakit ihtiyacı olan ya da borçlarını bir arada toplamak isteyen SGK emeklilerine bu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 50.000 TL'ye Varan ödeme imkanı sunulacak. Finansal destek olarak yardımcı olmak amacıyla başlatılan kampanya da 50.000 TL'ye kadar olan ödemeler düşük faiz oranı ile emeklinin cebine girecek. Tüm emeklilerin faydalanabileceği 50.000 TL limitli emekli kredisi için bankaya emekli maaşını taşımak yeterli olacak.

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KEFİL VE ŞART YOK

Kefilsiz ve şartsız olarak sunulacak olan kredi, 36 ay vade ile ödenebilecek. Aktif Bank resmi internet sitesinde geçen emeklilere özel kampanyasında maaşını PTT iş yerlerinden alan emeklilere PTT şubelerine gitmeden Kredi verilebileceği müjdesi de verildi. Emeklinin oturduğu yerden 50.000 TL kredi başvurusu için tek SMS atması yeterli olacak. Kredi için PTT boşluk kimlik numarası yazıp 3050'ye SMS gönderilerek kredi kampanyasına dahil olunabilecek. Emeklinin 50.000 TL'ye Varan Kredi ödemesinin kabul edilmesi sonrasında emekli kredisi anında hesaplara aktarılacak

EMEKLİ PROMOSYONU EK VERİLECEK

Emekli kredisi imkanından faydalanmak isteyen emekli, emekli maaşını PTT'ye taşıması durumunda ek olarak emekli promosyonu ödemesi yapılacak. 3 yıl PTT'den maaş alacağına dair taahhüt veren emekli, 3600 TL emekli promosyonuna da anında kavuşabilecek

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