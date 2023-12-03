Sigaraya okkalı zam geldi! Yeni fiyatı duyan sigaraya tövbe ediyor: İşte yeni fiyat listesi

Sigara fiyatları arttıkça tütün fiyatları da arttı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği'nin başkanı olarak görev yağan Erol Dündar, sigaraya zam artışını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Nisan ayında 8 TL, Mayıs ayında 5 TL ve Eylül ayında 5 TL artan fiyatların ardından 2023 yılında toplam 18 TL fiyat artışı gerçekleşti.

Sigara içenler için yeni bir yük: Artan tütün tüketimi





Bu fiyat artışları sonucunda sigaraya parası yetmeyen sigara içenler tütüne Ancak bugün açıklanan bilgilere göre sigara fiyatlarına da zam geldi.

"Philip Morris Fiyat Artışı"

Philip Morris'in 'Marlboro Roll 50' sigarasının 65 lira olan fiyatı 70 liraya çıktı. Bu artışın ise bugünden itibaren geçerli olacağı bilgisi paylaşıldı.

Erol Dündar, sigara içenleri fiyat artışı konusunda bilgilendirmek amacıyla fiyat listesini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Daha önce Philip Morris Group'un 5 TL maaş artışı aldığı açıklanmıştı.

Sigara içenler için yeni bir seçenek: Tek sigara

Paket alacak parası olmayanlara mağazalarda tek tek satışı yapılan sigaraya 5 TL ödeme fırsatı sunuluyor. Sigara içenler için alternatif gibi görünüyor.