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ŞOK'a 10 Ağustos 2024'de indirimin ağababası geliyor! Yatak odaları, çocuk odaları bayram edecek

Bugün başlayan ŞOK aktüel ürünler indirimine istinaden ŞOK hafta sonu fırsatları da oldukça dikkat çekiyor. Şimdiden yayınlanan ŞOK 10 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğunda onlarca ürün indirimli hali ile alıcısını bekliyor.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 09:46
ŞOK'a 10 Ağustos 2024'de indirimin ağababası geliyor! Yatak odaları, çocuk odaları bayram edecek

Gıda ürünlerinin yanı sıra tekonolojik ürünler, temel bakım ürünleri ve temizlik ürünleri gibi bir çok kategoride marrketlerin yarışı devam ediyor. Marketler tarafından hafta hafta belirlenen günlerde indirim listeleri oluşturuluyor. Hayat koşullarından mütevellit alım gücü düşüp de aynı ürünü daha ucuza almak isteyen müşteri, zincir marketlere yöenliyor. Her market haftanın bazı günlerini kendine indirim günü ilan etmiş bulunuyor. Bu indirimler Aktüel ürünler kataloğu adı altında raflara sığarken, ŞOK zincir market de her hafta Çarşamba gününe istinaden hafta sonu fırsatları müşterisine kendini hatırlatıyor. Bugün başlayan ŞOK aktüel ürünler indirimine istinaden ŞOK hafta sonu fırsatları da oldukça dikkat çekiyor. Şimdiden yayınlanan ŞOK 10 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğunda onlarca ürün indirimli hali ile alıcısını bekliyor.

Gıda ve günlük ihtiyaç ürünlerinin yanı sıra ŞOK aktüel ürünler listesinde her hafta sonu müşterilerine özel fırsatlar sunulmaya devam ediyor. ŞOK 10 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğunda 25 ten fazla indirimi sunarken, bir çok yeni ürün ilk defa indirimli hali ile satışa konuluyor. 

ŞOK 10 AĞUSTOS 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

10 Ağustos 2024 tarihli katalog, özellikle Petrinx Solar ürünleri ve şık ahşap mobilyalar gibi dikkat çekici indirimlerle dolu. İşte ŞOK'tan hafta sonu fırsatları ve detaylar... Altus buzdolabı ve Samsung çamaşır makinesi gibi beyaz eşyalardaki indirimde bu hafta sonu yapılacak olan alışverişleri daha da tercih edilebilir hale getiriyor. ŞOK hafta sonu inidirmlerinde 3 tam sayfa da 47 farklı ürün yer alıyor. Kategoriye göre sınıflandırılmış ŞOK 10 ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğunda ilk safada 25 çeşit, ikinci sayfada 12 çeşit ve son sayfa da 10 farklı ürün inidirimleri ile dikkat çekiyor. 

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ŞOK MOBİLYA İNDİRİMİ

ŞOK hafta sonu fırsatlarında en dikkat çekenler kategori mobilya indirimleri olarak gündeme çıkıyor. Valeria Yatak Olabilen Koltuk: 3.399 TL

Mila Katlanabilir Uzanma Minderi: 1.999 TL

Homedius Kuş Tüyü Sünger Yatak: 1.899 TL TL fiyatı ile müşterinin yatak odalarını süsleyeceğe benziyor. BU dikkat çeken indirimlerin yanısıra Aydınlatma, dekorasyon, oyuncak, temel tüketim ürünleri, akıllı telefon, beyaz eşya, televizyon, oyun konsolu gibi büyük inidrimler hafta sonu fırsatlarında ŞOK müşterisi bekliyor. 

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