ŞOK! Aracı olana yüzde 40 zam cepleri yakmaya başlayacak! Nisan’da da artmıştı

Son dönemdeki enflasyon artışı, vatandaşların cebini olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Her ürün ve hizmete yapılan zamlardan en çok etkilenen sürücüler oluyor. Akaryakıt zamları ile birlikte ÖTV zamları uygulamaları Temmuz ayında da süregelirken, en Nisan ayında zam yapılan HGS ücretlerine yeni bir zam haberi de duyulmuş bulunuyor. Bu kez de Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) fiyatlarına Temmuz ayında yüzde 40'lık bir zam yapılacağı haberi gündeme oturdu. Ortaya atılan iddialarda HGS minimum dolum limitine zam yapılacağı belirtilirken, sektör temsilcileri ve ekonomistler, bu zamların enflasyon hedeflerine aykırı olduğunu savunuyor. Nisan ayında yapılan zam oranının yüzde 75 olduğu HGS limitinde yeni bir ayar geliyor. Yüzde 40 zam uygulaması ile birlikte bu tutarın 245 TL'ye çıkacağı iddia ediliyor.



Konu ile alakalı bankaların müşterisine kısa süre içerisinde bilgilendirme yapacağı tahmin ediliyor. Otomatik yükleme tutarının güncelleneceği uygulamada tutarın 245 TL’ye çıkartılacağı ortaya çıkmış bulunuyor.





Ekonomistlerden negatif yorum

HGS’de yapılacak olan bu düzenlemenin enflasyonun düşürülmeye çalıştığı bu günlerde olumlu bir hareket olmayacağı vurgulanıyor Hedeflerle çelişen elektrik, doğalgaz, akaryakıt, sigara ve alkol gibi temel harcama kalemlerindeki zamların enflasyonun daha da yükseleceğine işaret edeceği de belirtiliyor.

Öte yandan HGS kullanıcıları da sürekli olarak artış gösteren bu tutarlardan mütevellit şikayetlerini sunarken, özellikle de mobil yüklemelerde bu tutarın arttırılacağı da belirtilmiş bulunuyor.





Temmuz ayında artacak

Bankalar, Temmuz ayında uygulanacak yüzde 40'lık HGS zammı hakkında müşterilerine bu hafta bilgilendirme yapacak. Konu ile alakalı olarak özel bankalara talimat verileceği belirtilirken, tutar ile alakalı 245 TL limitin bildirileceği ortaya çıktı.

Sonuç olarak, HGS kullanıcılarını bekleyen yeni zam dalgası, ülke ekonomisindeki zorlu sürecin bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Vatandaşlar, yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığı karşısında daha da zorlanacak gibi görünüyor.