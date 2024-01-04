Şok market gündeme damgasını vurdu! Finish bulaşık makinesi tableti 110 TL’ye, tuvalet kağıdı 60 TL’ye satışta

Şok marketler, diğer market zincirlerini sollayarak harika bir kampanyaya imzasını attı. 25 TL ve üzeri alışverişlerde sepette süper indirim kampanyasına imza atan Şok marketler; tuvalet kağıdı, bulaşık makinesi deterjanı, beyaz peynir, tost peyniri, atıştırmalıklar, labne peynir gibi bir çok ürünü indirimli şekilde satışa çıkardı. Vatandaş 25 TL ve üzeri alışveriş yaptıkları zaman resmen bir çok ürünü yarı fiyatına Şok market raflarından ya da CEPTE ŞOK uygulamasından satın alabilecek. Ortalığı karıştıracak indirim kampanyasıyla Şok marketler bu hafta gündeme damgasını vuracak. Market şubelerinin önünde izdiham çıkacak. İşte Şok marketin indirimli şekilde satışa çıkardığı birbirinden farklı ürünlerin detayları...

TUVALET KAĞIDI 60 TL 22'Lİ BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI 110 TL’YE DÜŞÜYOR

Şok market 25 TL ve üzeri, stoklarla sınırlı olan, dikkatleri üzerine çekmeyi başaran iki farklı ürünü resmen yarı fiyatına satışa çıkartıldı. Finish Ultimate bulaşık makinesi tableti 22'li 199,90 TL yerine 110 TL’ye, Papia Biocare tuvalet kağıdı 12’li 119,90 TL’den 60 TL’ye düştü. Vatandaşların özellikle temel gıda ve temel hijyen ürünlerinde indirme ihtiyaç duyduğu dönemde Şok marketler bu iki ürünün yanı sıra; Pınar yarım yağlı süzme peynir 500 gramı 89,50 TL’den 53 TL’ye, Duru sıvı sabun çeşitleri 1 litreyi 69,90 TL’den 40 TL’ye, Bahçıvan tost peynir 400 gramı 125,90 TL’den 70 TL’ye, Oral - B plak kalkanı diş macunu 50 ml 79,90 TL’den 35 TL’ye, Pınar labne 3 × 180 gr 112,90 TL’den 73 TL’ye, Süper Fresh süper ton balığı 3 × 75 gram 112,90 TL’den 78 TL’ye, Lipton doğu karadeniz demlik poşet 100'lü 320 gram 124,90 TL’den 70 TL’ye düşürüldü.

ŞOK MARKETLER 25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE İNDİRİMDE OLAN DİĞER ÜRÜNLER

Şok marketler bu bahsetmiş olduğumuz indirimli ürünlerin yanı sıra 25 TL ve üzeri alışverişlerde pekmez, bisküvi, atıştırmalıklar, ıslak mendil, içecekler, çikolata gibi ürünleri de indirimli şekilde satışa çıkardı. Şok marketlerden 25 TL ve üzeri alışveriş yapacaksınız, indirimli şekilde ulaşacağınız diğer ürünlerin listesi...

Hops Baby Islak Havlu 2x90 Adet 39 TL



Ülker Pötibör Bisküvi 1 Kg 48 TL



Koska Keçiboynuzu Pekmezi 700 Gr 40 TL



Ülker Cocostar Atıştırmalık Çikolata 154 Gr 18 TL



Ülker Kremalı Bisküvi 8''li 488 Gr 28 TL



Heinz Ketçap 342 Gr+Mayısonez 215 Gr 49 TL



Uni Baby Salatalık Özlü Islak Havlu 3x52 34 TL



Çamlıca Gazoz 4x1 Lt 50 TL







Uni Baby Salatalık Özlü Islak Havlu 3x52 34 TL



Ülker Çikolatalar 280 Gr 55 TL



Godiva Yılbaşı Çikolatası 112 Gr 49 TL



Yemeneli Türk Kahvesi Teneke Kutu 250 Gr 65 TL



Ülker Halley Mini Poşet 103 Gr 13 TL







Şıpsevdi Sakız 100'lü 55 TL



De Lucca Karamelize Bisküvi Kreması 350 Gr 45 TL



Ülker Çokomel Sade 420 Gr 50 TL



Fuse Tea Şeftali Aromalı Soğuk Çay 4x1 Lt 60 TL



Haribo Mega Mix Şekerleme 360 Gr 36 TL







Ülker Çikolata 4''lü Paket Sütlü/Bitter Çeşitleri 4x30 Gr 40 TL ADET 25 TL



Calve Ketçap 610 Gr+ Mayısonez 540 Gr 75 TL



Ülker Dido XXL Dev Tablet Çikolata 272 Gr 45 TL





