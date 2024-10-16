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Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti

Meclise sunulması beklenen tasarı ile alakalı olarak son dakika gelişmeler mevcut.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 11:08
Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti

Geçtiğimiz hafta Sanayii Destekleme Fonu'na destek sağlanması adına sunulan teklifte kredi kartı limiti 100.000 TL’den fazla olan vatandaştan her bir kartı için 750 TL kesinti yapılacağı açıklanmıştı. Meclise sunulması beklenen tasarı ile alakalı olarak son dakika gelişmeler mevcut. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, 100 bin TL ve üzerinde limiti olan kredi kartlarından 750 TL’lik Savunma Sanayii Destekleme Fonu alınması önerisiyle gündeme çıkan ve ülkenin neredeyse en çok tartışılan konularından olan tasarı ile alakalı gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor. Söz konusu fonun, Türkiye'nin savunma sanayisinin güçlenmesi amacıyla bir gereklilik olarak görülmesine istinaden AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından yapılan açıklama ile birlikte tasarının askıya alındığı ve daha derin bir araştırmaya tabi tutulacağı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da fon konusu ile yakından ilgilendiği ve teklifin yeniden değerlendirilmesi talimatını verdiği ortaya çıktı. 

SAVUNMA FONU ASKIYA ALINDI 

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konuyla ilgili yaptıkları toplantının ardından, "Teklifi daha detaylı incelemek üzere görüşmeleri tamamladık" ifadelerini kullandı. Ertelemenin sebepleri arasında, vatandaşlardan gelen itirazların yanı sıra, teklifin kapsamındaki unsurların daha derinlemesine değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. 

Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti

Kredi kartı sahiplerinin büyük tepki gösterdiği bu madde, en azından şimdilik rafa kaldırılmış olduğu ortaya çıkarken, TBMM’de 2 gün sonra başlayacak bütçe çalışmaları akabinde yeniden detaylı değerlendirmeye alınacağı belirtildi.  

Savunma Sanayisine destek ile alakalı olarak Ak Partili isimler değerlendirmelerini sunarken AK Partili vekil Hüseyin Altınsoy, desteğin sağlanması gerekliliğini vurguladığı açıklamasında "Bu dönemde askeri açıdan güçlü olmalıyız" dedi.   

Hazine ve Maliye Bakanı’nın açıkladığı düzenleme, özellikle kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendirirken, konu ile alakalı olarak her gelişme yakından takip ediliyor. Güler, "Gelecek yıllarda bu ihtiyaçlar doğrultusunda daha detaylı değerlendirmeler yapacağız" ifadelerini kullanırken, şimdilik mevcut bütçeden gerekli kaynakların aktarıldığı ifade edilmiş bulunuyor.  


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