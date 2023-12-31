Sosyal yardımlar geri döndü! 12 ay boyunca 5.651 TL'lik hane başı yardım yapılacak: İşte şartlar

Koşulsuz şartsız 5 bin 651 TL ödeme yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Sosyal yardımlar geri döndü! 12 ay boyunca 5.651 TL'lik hane başı yardım yapılacak: İşte şartlar
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İhtiyaç sahibi ailelere maddi destekler sürüyor! Hemen başvurunuzu yapın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE MADDİ DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara birçok alanda maddi desteklerini sürdürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklamalara göre dar gelirli ailelere aylık 3 bin 571 TL ödeme yapılacak. Bakan Göktaş açıklamasında şimdiye kadar 164 bin ailenin destek programlarından faydalandığını ve desteklerin yalnızca maddi destek olarak değil aile içi iletişim, evlilik öncesi eğitim, danışmanlık hizmetleri şeklinde de verildiğini söyledi. 

bakanlıktan maddi destek ödemeleri

Yakın zamanda kurulması beklenen Aile ve Gençlik Bankası kurulduktan sonra gençlerin evlilikleri de maddi anlamda desteklenecek. Bakanlık tarafından verilen maddi desteklerden faydalanmak için başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve e-Devlet sistemi üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor.. Aralık ayı itibariyle dar gelirli ailelere toplamda 587 milyon TL SED ödemesi yapıldığı da öğrenildi. 

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