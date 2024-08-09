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Sürpriz! IBAN'lara akşamdan para yağdı! Her hesaba 1860 TL otomatik aktarıldı!

Uzun süredir akıbetinin ne olacağı merakla beklenen Aile Destek Programı ile alakalı 2024 yılı sonuna kadar alınan devam kararı akabinde bugün itibari ile hesaplara aktarıldığı belirtilmiş bulunuyor. Peki Aile Destek ödemesi zamlandı mı? 9 Ağustos 2024 Aile destek ödemeleri ne kadar ödeniyor? İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 09.08.2024 14:34
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 14:34
Sürpriz! IBAN'lara akşamdan para yağdı! Her hesaba 1860 TL otomatik aktarıldı!

Hükümet tarafından dar gelirli olan, ihtiyaç sahibi olan düzenli geliri bulunmayıp da sosyal güvencesi olmayan hane ya da bireylere önemli destekler sağlanıyor.Toplum arasında eşitsizliğin ortadan kaldırılması adına sağlanan desteklerin kalem sayısı ihtiyaca göre şekillenip artrırlabiliyor. Gün gün biten destekler için yeni programlar açıklanıyor. Uzun süredir akıbetinin ne olacağı merakla beklenen Aile Destek Programı ile alakalıo 2024 yılı sonuna kadar alınan devam kararı akabinde bugün itibari ile hesaplara aktarıldığı belirtilmiş bulunuyor. Peki Aile Destek ödemesi zamlandı mı? 9 Ağustos 2024 Aile destek ödemeleri ne kadar ödeniyor? İşte detaylar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından geçtiğimiz gün müjdeli haber verildi. Yapılan açıklamada Aile Destek ödemelerinin  9 Ağustos 2024 itibari ile hesaplara tanımlanacağı belirtilirken, Temmuz ayında dolan program süresinin de uzatıldığı ifade edildi. 

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerin bu günden itibaren hesaplara yatırılmaya başladığını duyurdu. İhtiyaç sahibi ailelere bu ay toplamda 3,8 milyar TL’lik destek ödemesi yapılacağı belirtilirken, kişi başına 850 TL- 1250 TL aktarıldığı ifade edildi. Ancak destek paketinin alt kolları olan çocuk bileşeni desteği ve elektrik faturası desteği olarak sağlanan ödemelere hak sahibi olan hanelerdeki aylık alınan tutar da yüksek seyrediyor.  Bu kapsamda 1 2 çocuklu hanelerin 1250 TL destek programı alması ve 260 TL elektrik faturası ile birlikte 350 TL destek alması ile birlikte toplamda 1860 TL hesaplara aktarılmış oldu. 

YIL SONUNA KADAR DEVAM

Şu ana kadar Türkiye Aile Destek Programı çerçevesinde toplam 92,1 milyar TL’nin ihtiyaç sahibi hanelere ulaştığını belirten Bakan Göktaş, “Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra gelir kriterine göre belirlenen diğer haneler de bu kapsamda desteklenmektedir” ifadelerini kullandı. Özdemir Göktaş, programın bu yılın sonuna kadar devam edeceğinin altını çizdi.

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AİLE DESTEK BİLEŞENİ TOPLAM ÖDEMESİ

Bu ayki ödemelerin detaylarına da açıklamasında yer veren Göktaş, Aile Desteği Bileşeni kapsamında 3,2 milyon haneye toplam 2,9 milyar TL 'nin kademeli bir şekikde aktarılacağını ifade etti. Ayrıca, Çocuk Desteği Bileşeni ile birlikte 2,2 milyon haneye sahip 5,4 milyon çocuk için 900 milyon TL destek sağlanacağı ifade edildi. Böylelikle ihtiyaç sahibi ailelere yönelik desteklerin süreceği vurgulandı.

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