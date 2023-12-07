Tahminleriyle nokta atışı yapmıştı! Gram altının 3000 TL olacağı tarihi ilk kez açıkladı: Duyan kuyumcuya koşacak

Altın fiyatlarıyla ilgili bomba tahminler geldi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALTIN FİYATLARIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ TAHMİNLER

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarıyla ilgili yaptığı yorumlarla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Uzman isim altın tahminleriyle ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Son aylarda ONS altın tarafında yaşanan yükseliş gram altını da destekliyor. Ama rekorlar daha bitmesi. 2024 senesinin ikinci çeyreğine kadar rekorlar sürecek gibi. Altında yeni rekor cümlesi çok duyulacak.





Çünkü 2024 senesi için ilk önce 2 bin 500 TL devamında 2 bin 700 TL kritik seviye var. Bu seviye yukarı yönlü olarak kırılırsa 3 bin TL seviyesi ihtimali yüksek. Bu ihtimal her geçen gün devam ediyor. Gram altın 2024 senesinin şampiyonluğunu ilan etmeye şimdiden hazırlanabilir. Özellikle ONS altın için 2 bin 350 dolar seviyesini bekliyoruz. Gram altın fiyatlarında 2 bin 700 TL seviyesi sonrasında 3 bin TL seviyesinin hedef olduğu bir sene bizi bekliyor.'

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.