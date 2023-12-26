Tarım Bakanlığı'ndan yeni destek uyarısı! Son 3 gün sakın kaçırmayın

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklama kapsamında tarımsal destek ödemeleri için başvuruların sonuna gelindiği belirtildi.

Tarım Bakanlığı'ndan yeni destek uyarısı! Son 3 gün sakın kaçırmayın
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Tarım ve hayvancılık sektörünün neredeyse ana kaynağı olan devlet tarafından sağlanan destekleme programları üretici için vazgeçilmez bir kaynak olarak biliniyor. Üretime göre Tarımsal Destek programı kapsamında alt kalemler halinde destek ödemeleri ay ay sağlanıyor. Bu kapsamda üreticinin gider masrafları karşılanması hedeflenirken, diğer taraftan da üretim maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor. 

Yeni başlatılan programlara başvuru şartı bulunurken, üreticinin bu başvuru tarihlerini kaçırmadan işlemlerini tamamlamaları büyük önem arz ediyor. Hayvancılık desteklemelerine ilişkin 2023 yılı içerisinde bazı değişiklikler yapılmıştı. Bu kapsamda başvuru tarihleri ile birlikte son başvuru tarihleri de belirtilmiş, belirtilen tarihler öncesinde başvuru işlemlerinin tamamlanması gerekliliği bildirilmişti. 

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile buzağı, malak ve dişi manda desteği için başvuruların sonuna geliniyor. Eksiksiz olarak başvuru belgelerini tamamlayan hak sahibi olmak isteyen bireyin, 29 Aralık'a kadar başvuru yapması gerekiyor. 

Tarım ve Ormancılık Bakanlığı resmi internet sitesinde yapılan duyuruda bazı destekler için başvuru tarihlerinin sonuna gelindiği açıklandı. Yapılan açıklama kapsamında 

Buzağı desteği 1. dönem için son başvuru 02 Ocak 2024, 2. dönem için ise 17 Haziran 2024 tarihi verildi.

Dişi manda desteği için son başvuru tarihi 29 Aralık 2023 olarak belirtilirken, yapıaln diğer bir açıklama da arı üreticilerine yönelik oldu. Yapılan açıklamada arılı kovan desteğine başvuruların son günü 29 Aralık 2023 olduğu belirtildi. 

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