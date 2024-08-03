Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Ay ay araç kampanyaları yenilenmeye devam ediyor. Ağustos ayına girilmesi ile birlikte bir çok modelde dev fırsatlar sunulurken, gerek indirim gerekse de kredi fırsatları otomobil sahibi olmanın önünü açıyor. Ülkemizde otomobil pazarında önemli bir yere sahip olan Opel, yeni Corsa modeliyle tüketicilerin dikkatini üzerine toplarken Ağustos ayı kampanyaları ile de ilgi odağı olmaya devam ediyor. 2024 yılında her ay düzenlediği kampanyaları ile adeta stokları tükettirecek fırsatları sunan Opel, Ağustos ayında da yaptı yapacağını dedirtiyor.

OPEL CORSA AĞUSTOS AYI KAMPANYASI

Opel Ağustos ayında da hem kredi hem de indirim kampanyası ile dikkat çekiyor. yeni Corsa için 200.000 TL kredi seçeneği sunan Opel, 30.000 TL nakit indirim fırsatını belirtmiş bulunuyor. 12 ay vadeli ve %1,99 faiz oranıyla sağlanan bu kredi imkanı, yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler için büyük bir avantaj sağlayacağa benziyor.





1.2 75 HP Benzin, MT5 Edition: 995.900 TL

1.2 100 HP Benzin, AT8 Edition GS: 1.292.900 TL- 1.351.900 TL

1.2 130 HP Benzin, AT8 Ultimate : 1.400.900 TL

OPEL NAKİT İNDİRİM KAMPANYASI

Opel Ağustos ayı indiriminde ilk cazip teklif nakit indirimi olarak açıklanmış bulunuyor. Bu indirim, peşin alım sağlayacak olan vatandaşa yapılacak iken aracın fiyatı anında 30.000 TL düşüyor. Sahip olduğu yüksek kaliteli donanımları ve performansı ile dikkat çeken Corsa indirimi, vatandaşın cebinden daha az tutar çıkmasını sağlıyor.

Opel Corsa’nın Ultimate donanım paketi, online rezervasyon yapıldığında 1.400.900 TL'den başlayan fiyatlarla alıcısına ulaştırılırken, bu model sürüş güvenliği, üst model rtasarımlar ve konforu ile dikkat çekiyor. Opel’in düzenlediği kampanya, 01 Ağustos 2024 - 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli olacak. Corsa Ultimate modelini online rezervasyon yoluyla satın alacak müşterileri yakından ilgilendiren kampanya kapsamında yukarıda bahsi geçen tutar ve indirim imkanları sağlanacak.