TC kimlik kartıyla gelen 40.000 TL'yi cebine koyacak! Yılın kapanış kampanyası bayram ettirecek

Denizbank, 11 haneli TC kimlik numarasıyla 40 bin TL ödeme yapıyor. Yılın son kampanyası Denizbank müşterileri için bir kutlama olacak.

TC kimlik kartıyla gelen 40.000 TL'yi cebine koyacak! Yılın kapanış kampanyası bayram ettirecek
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Denizbank'ın 11 haneli TC kimlik numarası ile başvuru kabul ettiği kampanyada vatandaşlara 36 ay vade ile 40.000 TL kredi imkanı sunuluyor. Ancak krediden faydalanabilmeniz için bazı şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Kampanyaya katılan müşteriler için kredi ödemeleri anında hesabınıza yansıtılacak ve aynı gün içerisinde kullanıma açılacaktır. Ayrıca ihtiyaç kredisinde ödemeler uygun faiz oranlarıyla yapılmaktadır.

Denizbank başvuru sürecini kolaylaştırabilmek adına birçok seçenek sunmakta. Cep telefonlarından SMS ile başvuruda bulunmak isteyenler, Denizbank'ın SMS kredi hizmeti "Cebimde Kredi" kampanyasından yararlanabiliyor. Lütfen mesaj kısmına "Kredim" yazıp boşluk bırakarak T.C.'ye gönderiniz. Kimlik numarası ve doğum tarihini (gün, ay ve yıl) giren Denizbank müşterileri bu bilgileri 32 80'e göndererek kredi başvurusunda bulunabilirler.

Denizbank 40 bin TL kredi kampanyası

Değerlendirmeler kısa sürede yapılıyor ve başvuran müşteriler hızlı olarak yanıt alabiliyorlar.

Denizbank mobil uygulaması kullanıcışara büyük avantajlar sunuyor. Banka hesabı olan müşteriler Denizbank'ın mobil uygulamasından kolaylıkla kredi başvurusu yapabiliyor. Bu sayede müşterilere istedikleri kredi tutarına hızlı bir şekilde ulaşabilme ve ihtiyaçlarına hızlı çözüm bulma olanağı sağlanmaktadır.

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