TCKN 0,2,4,6,8 olana IBAN'a ödeme müjdesi! 10.000 TL 5 dakika içinde yüklenecek

Ocak ayında maaşlar, şimdiden enflasyon karşısında ezilmeye başladı. Hayat koşulları gereği acil ödemesi olan ya da acil nakit ihtiyacı oluşan birey bankalar tarafından sunulan tüm kampanyaları yakından takip ediyor. Bu kampanyalar arasında en çok dikkat çekenler ise düşük faizli ya da faizsiz olarak sunulan ödemeler olarak biliniyor. Bankalar tarafından düzenlenen faizsiz krediler kredi kartı limitince belirlenen nakit aavans olarak ödenirken, yeni müşteri kapma yarışında tutarlar ay ay güncellenmeye de devam ediyor. Ancak mkredi kartı kısıtlaması ve sıkı para politikarı gereğince 6 bay olan nakit avans kampanyaları 3 ay ile sınırlandırılmşı iken, aşağıda bahsi geçen kampanyada da en fazla taksit 3 olarak belirlenmiş bulunuyor.

FİNANSBANK 10.000 tl FAİZSİZ KREDİ

QNB Finansbank tarafından yeni müşterilerine özel olarak başlatılan kampanyada 10.000 TL nakit ödeme anında faizsiz olarak geçiyort. Mobil üzerinden müşteri olan ve kredi kartı başvurusu yapıp onay alması akabinde belirlenen limitince en fazla 10.000 TL'ye kadar nakit avans kullanan müşteri, faizsiz olarak geri ödeme imkanına kavuşuyor.





İlk kez CardFinans ya da CardFinans Xtra kredi kartı sahibi olacak olan müşteriyi ilgilendiren söz konusu kampanya Mayıs ayında çok dikkat çekeceğe benziyor. %0 faiz oranıyla 3 ay vadeli 10.000 TL'ye varan Taksitli Nakit Avans imkanı sayesinde acil nakit ihtiyaçlarının ortadan kalkması hedefleniyor. Bu destekleyici kampanyadan faydalanabilmek için 31 Mayıs 2024'e kadar ilk kez CardFinans ya da CardFinans Xtra kredi kartı başvurusu yapmak yeterli oluyor. Onay alması halinde 10.000 TL2ye kadar nakit çekim işlemleri tamamlanıp, IBAN'a anında tanımlanıyor. Daha önce QNB Finansbank bireysel kredi kartı sahibi olmayan müşteriler bu kampanyadan yararlanabilirler.

KREDİ KARTI LİMİTİNE GÖRE ÖDEME

Banka müşterisi olup da kredi kartı başvurusu yapan müşteri için geçerlş olan kampanyada müşteri limitinin en fazla %25'i kadar nakit avans çekilme imkanı sağlanıyor. Bu durumda yksek limiti olan kredi kartı sahipleri, bu kampanyadan en yksek tutarda faydalanabiliyor.