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TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!

TCKN sonu '0' olan çiftçiler için toplam 6,7 milyar lira destek ödemesi bugün hesaplara yatacak. Detaylar haberimizde!

Yayın Tarihi: 25.04.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 10:48
TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Müjde!

Bugün, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan destek ödemeleri için önemli bir gelişme yaşandı. Ülke genelinde milyonlarca çiftçiyi ilgilendiren bu ödemeler, TC kimlik numarasının son hanesi '0' olan çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

Ödemeler Bugün Akşam 18.00'de Başlayacak

TCKN'si '0' ile biten çiftçilere yönelik toplamda 6 milyar 669 milyon 644 bin 111 lira destek ödemesi, bu akşam itibarıyla saat 18.00'den sonra IBAN'lara yatırılmaya başlanacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu müjdeli haberi sosyal medya üzerinden duyurarak, sürdürülebilir tarımsal üretimi desteklediklerini vurguladı.

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!

Destek Ödemeleri Detayları

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın duyurduğu ödeme planına göre, destek ödemeleri belirli bir sıraya göre yapılacak. İlk grup olarak TC kimlik numarasının son hanesi '0' olan çiftçiler öncelikli olarak ödeme alacak.

Destekleme Tutarları Açıklandı

Bakan Yumaklı'nın verdiği bilgilere göre, destek ödemeleri 4 ana kaleme ayrılıyor:

  • Mazot ve Gübre Desteği: Tarımsal üretimin temel girdileri için toplam 4 milyar 937 milyon 212 bin 540 lira destek sağlanacak.
  • Hububat Desteği: Hububat üretimi yapan çiftçilere yönelik olarak 1 milyar 712 milyon 749 bin 509 lira destek ödemesi gerçekleştirilecek.
  • Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği: Tarımsal yapıların modernizasyonu için 13 milyon 604 bin 105 lira destek verilecek.
  • Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteği: Sertifikalı tohum kullanan çiftçilere 6 milyon 77 bin 957 lira destek tahsis edildi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, tüm çiftçilere destek ödemelerinin hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

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