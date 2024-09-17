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TCMB'den faiz sinyali! İhtiyaç Kredisi faizleri düşüyor mu?

TCMB, 6 Eylül haftasına ait para ve banka istatistiklerini yayımladı. Faizler düşecek mi? İşte mevduat ve kredi faizleri son durum bilgileri sizlerle

Yayın Tarihi: 17.09.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 12:01
TCMB'den faiz sinyali! İhtiyaç Kredisi faizleri düşüyor mu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 6 Eylül haftasına ait para ve banka istatistiklerini yayımlayarak, Türkiye'nin ekonomik durumuna ilişkin önemli bilgilendirmelerde bulundu. TCMB tarafından yayımlanan verilere göre, 1-3 ay vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi yüzde 59,3'e gerilemiş durumda iken bu düşüşün, kredi faiz oranlarını da etkileyeceği tahmin ediliyor. 

MEVDUAT FAİZLERİ DÜŞÜYOR MU

Türkiye'de yatırımcıların bankalara yatırdıkları paralarının getirisini belirleyen mevduat faizleri, Mart ayında pik yapmasının akabinde son dönemde düşüş göstermeye devam ediyor. TCMB tarafından 6 Eylül haftası değerlendirmesine göre düşüş yaşandığı ifade edilirken, kredi faizlerine de yansıyan bu düşüşün önceki haftalara kıyasla daha cazip hale geldiği belirtilmiş bulunuyor. 

TCMB'den faiz sinyali! İhtiyaç Kredisi faizleri düşüyor mu?

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?

Geçtiğimiz seneden bu yana politika faizlerinde yapılan artışlar en çok kredi faiz oranlarını etkilerkeni son 3 ay stabil tutulan politika faizinin ihtiyaç kredisi faizlerine olan etkisi de yansımaya başlamış bulunuyor. Düşen mevduat faiz oranları, bankaların kredi verme konusundaki kurallarını da etkilemekte iken son zamanlarda ihtiyaç kredilerindeki talebin arttığı da gözler önüne seriliyor. Özellikle de uygun faiz oranları arayan vatandaşlar, bankaların sunduğu yeni kampanyaları yakından takip etmeye devam ediyor. Düşüş eğilimine giren ihtiyaç kredisi faizlerinde son durumda faizlerin yıl sonuna doğru daha da düşeceği tahmin ediliyor. 

100.000 TL İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZLERİ

100 bin TL kredi almayı planlayan vatandaş için bankaların sunduğu faiz oranları ve toplam geri ödeme tutarları banka banka değişkenlik gösteriyor. İşte banka banka ihtiyaç kredisi güncel faiz oranları

TCMB'den faiz sinyali! İhtiyaç Kredisi faizleri düşüyor mu?

Akbank (Hızlı İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,68

Aylık Taksit: 11.983 TL

Toplam Ödeme: 144.454 TL

Yapı Kredi (3 Ay Ertelemeli Kredi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,39

Aylık Taksit: 11.736,85 TL

Toplam Ödeme: 141.417,20 TL

ON Dijital (ON Dijital İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,69

Aylık Taksit: 11.154 TL

Toplam Ödeme: 134.506 TL

TCMB'den faiz sinyali! İhtiyaç Kredisi faizleri düşüyor mu?

QNB Finansbank ("İyi ki Tanışmışız" Dedirten Kredi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,19

Aylık Taksit: 11.569 TL

Toplam Ödeme: 139.486 TL

Türkiye İş Bankası (İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,55

Aylık Taksit: 11.872 TL

Toplam Ödeme: 143.127 TL

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 4,54

Aylık Taksit: 11.863,70 TL

Toplam Ödeme: 142.864,40 TL

CEPTETEB (Hoş Geldin Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,85

Aylık Taksit: 11.286 TL

Toplam Ödeme: 136.004 TL

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