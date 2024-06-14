TCMB, Nisan ayı uluslararası yatırım pozisyonu verilerini paylaştı

TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI YATIRIM POZİSYONU NİSAN 2024 VERİLERİ



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan 2024 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini kamuoyu ile paylaştı. Verilere göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ve yükümlülüklerinde önemli değişiklikler gözlemlendi.

YURT DIŞI VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Nisan 2024 itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2023 yılının sonuna kıyasla yüzde 2,9 azalarak 323,1 milyar dolar olarak kaydedildi. Aynı dönemde yurt dışı yükümlülükleri ise yüzde 6,6 artarak 648,4 milyar dolar seviyesine yükseldi. Bu veriler ışığında, Türkiye'nin net UYP'si, yani yurt dışı varlıklar ile yükümlülüklerin farkı, Nisan ayında eksi 325,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu değer, 2023 sonunda eksi 275,7 milyar dolar seviyesindeydi.

Rezerv varlıklar kalemi, 2023 sonuna göre yüzde 11,8 azalışla 124,3 milyar dolara geriledi. Diğer yatırımlar ise yüzde 3,7 artışla 129 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde, bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 13,8 artarak 53,1 milyar dolar seviyesine ulaştı.



DOĞRUDAN YATIRIMLAR VE PORTFÖY YATIRIMLARI

Doğrudan yatırımlar, piyasa değeri ve döviz kurundaki değişimlerin etkisiyle 2023 sonuna göre yüzde 18,6 artarak 180,5 milyar dolara yükseldi. Portföy yatırımları ise Nisan ayı sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 13 artış göstererek 108,5 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 31,8 artışla 38,9 milyar dolar, Devlet İç Borçlanma Senetleri stoku yüzde 40 artışla 3,7 milyar dolar ve Hazine'nin tahvil stoku ise yüzde 1 artışla 42,9 milyar dolar olarak kaydedildi.

Diğer yatırımlar, Nisan 2024 itibarıyla yüzde 0,3 azalarak 359,5 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı yüzde 1,6 azalarak 42,5 milyar dolara inerken, Türk Lirası mevduatı ise yüzde 22 artarak 20,8 milyar dolara çıktı. Bankaların kredi stoku yüzde 0,8 azalarak 62,1 milyar dolar, diğer sektörlerin toplam kredi stoku ise yüzde 1,4 azalarak 99,7 milyar dolar seviyesine geriledi.



TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI YATIRIM POZİSYONU

Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri, ekonominin genel durumu hakkında önemli bilgiler sunuyor. Yurt dışı varlıkların azalması ve yükümlülüklerin artması, Türkiye'nin dış finansman ihtiyacının ve risklerinin artmasına neden olabilir. Bu durum, ekonomi politikalarının şekillendirilmesinde ve uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye olan bakış açısında etkili olabilir.

Uluslararası yatırım pozisyonundaki değişiklikler, Türkiye'nin ekonomik performansını ve küresel piyasalardaki konumunu doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Önümüzdeki dönemde, Türkiye'nin dış varlıklarını artırmaya yönelik adımlar atması ve yükümlülüklerini yönetme stratejileri geliştirmesi bekleniyor

