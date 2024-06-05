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Temmuz'da işçi maaşı 30.400 TL! Mecliste sabah sabah açıklandı

Temmuz ayında asgari ücrete Temmuz'da zam yapılmayacağı kesin olarak bilinirken, kimi sektörlerde Temmuz zammı ile alakalı olarak çalışmalar başlamış bulunuyor. Son dakika yapılan açıklamada en düşük maaşın 30.400 TL olacağı belirtildi.

Yayın Tarihi: 05.06.2024 08:58
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 08:58
Temmuz'da işçi maaşı 30.400 TL! Mecliste sabah sabah açıklandı

Asgari ücret zammı ile alakalı gün gün yeni düzenlemeler yapılmaya devam ediyor. Ancak Bakan Işıkhan tarafından yeni yıl öncesi açıklaması yapılan asgari ücrete tek zam düzeninin devam edeceği biliniyor. Bu kapsamda Temmuz ayında asgari ücrete Temmuz'da zam yapılmayacağı kesin olarak bilinirken, kimi sektörlerde Temmuz zammı ile alakalı olarak çalışmalar başlamış bulunuyor. Geçtiğimiz seçim öncesinde vaat olarak duyurulan Temmuzda maaşların 30.400 TL'ye tamamlanacağı açıklaması akabinde bu vaadin yerine getirilmesi adına belediye başkanının çalışmalarının başladığı ifade edildi. Yapılan ifadede  Temmuz ayında Afyon Karahisar Belediye çalışanlarının maaşlarının 30.400 TL'ye yükseleceği ifade edildi. 

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İŞÇİ MAAŞLARINA TEMMUZ ZAMMI

Yüntaşl işçilereini yakından ilgilendiren zam kararı ile alakalı olarak çalışmaların başladığı açıklaması Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal tarafından yapıldı. Köksal aıklamada şirketin çalışanları için verilen vaatleein tutulacağını belirtti. Daimi işçilerin maaşlarının hak medilen seviyede olmadığını belirten isim, maaşlar konusunda Temmuz'u işaret etti. 

Daimi işçilerin neredeyse asgari ücret tutarında maaş aldıklarını açıklayan Köksal, Temmuz ayında yapılacak düzenleme ile o şirketin çalışna maaşlarını arttıracaklarını ve ortalama olarak 30.400 TL'ye tekabül edeceğini belirtti.  Seçimden sora geçen 1.5 aylık süre zarfında tüm vaatlerini yerine getirdiğini ifade eden başkan, ilk olarak işçilerin isteklerinin tamamlanacağını belirtti. 

Vaatleri arasında kanalizasyon sorunlarının çözüleceğini ifade eden başkan, Şehit Çocukları Günü ilan edecekleri günü açıkladı. Köksal açıklamasında Bugünün şehit çoıcukları günü olarak kabıl edileceğini de belirtti.

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Temmuz'da işçi maaşı 30.400 TL! Mecliste sabah sabah açıklandı

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