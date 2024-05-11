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Temmuz zammı bekleyen emekli kahrolacak! Emekli maaşlarında yer yerinden oynayacak

Prof. Dr. Aziz Çelik, Temmuz ayında emeklileri etkileyebilecek iki ciddi risk konusunda uyarılarda bulundu. Ekonomik zorluklarla mücadele eden ve gelirlerinde artış umudu içinde olan emekliler için olumsuz bir gelişme yaşandı. Beklenen zam, bu grup için gerçekleştirilmeyecek.

Yayın Tarihi: 11.05.2024 23:44
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 23:44
Temmuz zammı bekleyen emekli kahrolacak! Emekli maaşlarında yer yerinden oynayacak

TÜFE rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, emekli ve memurların maaş artışı için dört aylık enflasyon yüzdesi netleşti. Yılın ilk ayında %6,70 olan enflasyon, Şubat'ta %4,53 ve Mart'ta %3,16 seviyesindeyken, Nisan ayında %18,70'e çıkarak zirve yaptı. Bu oran, aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıtılacak zam oranını da belirlemiş oldu.

Temmuz ayı yaklaşırken, emeklilerin gözü kulağı maaşlarına yapılacak olan zammın miktarında. Devlet, emekli maaşlarına uygulanan artışı temel ücret üzerinden sürdürüyor.

emekli maaşı

Enflasyon oranlarına bağlı olarak emekli maaşlarında bir yükseliş öngörülürken, çalışma ekonomisi alanında uzman Prof. Dr. Aziz Çelik, Temmuz ayında emeklileri bekleyen iki büyük risk konusunda uyarıda bulunuyor

Temmuz ayında, emekliler ve kamu görevlileri için ara dönem zamları uygulanacak. İşçiler ve Sosyal Güvenlik Kurumu emeklileri, geçmiş altı aylık enflasyon oranına eşit bir maaş artışı alacaklar. Memurlar ve memur emeklileri içinse, Toplu İş Sözleşmesi'nden kaynaklanan farklar çıkarıldıktan sonra kalan enflasyon farkı maaşlarına yansıtılacak. Ancak, maaş artışları konusunda iki temel risk söz konusu. Emeklilik maaşlarına yapılacak net zam oranı, mayıs, haziran ve temmuz aylarındaki enflasyon verilerine göre hesaplanacak.

Prof. Dr. Aziz Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, temel maaş uygulaması nedeniyle Temmuz ayında bazı emeklilerin maaşlarında beklenen artışın gerçekleşmeyeceğini ifade etti. Çelik'in belirttiğine göre, Temmuz ayı her ne kadar emekliler için zam ayı olarak bilinse de, emeklileri iki kritik risk bekliyor. Çelik açıklamasında;

"Dört aylık resmi enflasyon yüzde 18,7 olarak açıklandı. 6 aylık resmi enflasyon en az yüzde 25 olacak. Temmuz ayı, emeklinin zam ayı ancak emeklileri bekleyen iki önemli tehlike var. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için kök aylık tehlikesi... İşçi ve Bağ-Kur emeklileri yasa gereği temmuz ayında geçmiş 6 aylık resmi enflasyonu (TÜFE) oranında zam alacaklar ancak zam emeklilerin kök aylıklarına yapılacak. Halen kök aylıkları 10 bin TL’nin altında olan emeklilerin (dosya bazında) aylıkları 10 bin TL’ye tamamlanıyor. Aradaki farkı Hazine ödüyor." ifadelerini kullandı.

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