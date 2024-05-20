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Temmuz zammını bekleyen emekliye müjde! Haziran ayında geliyıor

Temmuz zammını bekleyen emekliye arka arkaya müjdeler gelmeye devam ediyor. Emekliler için arka arkaya müjdeli habeler geliyor.

Yayın Tarihi: 20.05.2024 13:33
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 13:33
Temmuz zammını bekleyen emekliye müjde! Haziran ayında geliyıor

Temmuz zammını bekleyen emekliye arka arkaya müjdeler gelmeye devam ediyor. Emekliler için arka arkaya müjdeli haberler geliyor. Emekli kart müjdesi ile birlikte adeta Temmuz zammını unutturacak destek ve indirimler mevcut. Yaşam maliyetlerinin git gide arttığı şu günlerde alım gücü düşen ve gerek sosyal hayat gerekse de diğer işlerini tamamlayamayan emekliye özel müjdeler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verildi. Bu yeni Emekli Kart, emeklilere alışverişten seyahate kadar geniş bir yelpazede indirimler ve ayrıcalıklar sağlayacak. PEki emekli kart uygulaması ne zaman başlayacak? Emekli kart başvuruları nasıl yapılır? İşte detaylar...

EMEKLİYE YENİ DESTEK EMEKLİ KART

Vedat Işıkhan tarafından açıklaması yapılan ve emekliye sunulan destekler arasında yer alan emekli kart ile alakalı detaylar yakından takip ediliyor. İşte emekli kart avantajları

Spor ve Gençlik Tesislerine Erişim: Emekliler, devlete ait spor ve gençlik tesislerinden ücretsiz faydalanabilecek.

Konaklama Tesislerinde İndirim: Kamu tarafından işletilen misafirhaneler, öğretmenevleri ve sosyal tesislerde konaklama hizmetlerinde %15 indirim uygulanacak.

emeklik

PTTcell Özel Tarifeleri: PTTcell, diğer operatörlere istinaden emeklilere yönelik özel iletişim paketleri sunacak.

PTT Kargo İndirimi: PTT Kargo hizmetlerinde emeklilere özel indirimler sağlanacak.

TCDD Tren İndirimleri: TCDD ile seyahat etme olaylığı emekliye sunulacak. Ana hat tren seferlerinde emeklilere ek indirimler uygulanacak.

Bankacılık İndirimleri: TROY sistemi üzerinden bankalar aracılığıyla yapılan işlemlerde indirimler elde edilebilecek.

Anlaşmalı Kurumlarla İndirimler: İletişim, ulaşım, zincir marketler ve online alışveriş platformları gibi anlaşmalı kurumlar üzerinden çeşitli indirimler sunulacak.

Özellikle de seyyanen zam beklentisi oluşmayan kabul edşlmeyen emekli üzerindeki ekonomik baskıların yok edileceği anlamına gelen emekli kart programı, sayesinde emekliler daha rahat ve kolaylıklarla dolu bir hayata adım atabilecek. En kısa sürede Resmi Gazete de yürürlüğe girmesi bekleniyor. 

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