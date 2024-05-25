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Temmuz zammını bekleyen memur ve sözleşmeli çalışana müjde! Mayıs bitmeden yüzde 120 zam açıklandı

Memur ve sözleşmeli personel ile alakalı son dakika açıklamalar mevcut. Alınan kararlar doğrultusunda sosyal denge tazminatı ile alakalı zam kararı verildi. Temmuz zammını merakla bekleyen o memur için sosyal denge tazminatı yüzde 120 arttırıldı.

Yayın Tarihi: 25.05.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 13:51
Temmuz zammını bekleyen memur ve sözleşmeli çalışana müjde! Mayıs bitmeden yüzde 120 zam açıklandı

Memur ve sözleşmeli personel ile alakalı son dakika açıklamalar mevcut. Alınan kararlar doğrultusunda sosyal denge tazminatı ile alakalı zam kararı verildi. Temmuz zammını merakla bekleyen o memur için sosyal denge tazminatı yüzde 120 arttırıldı. 

2024 yılı için memur ve sözleşmeli çalışanlar ile alakalı olarak son dakika yapılan açıklama sonrasında Temmuz zammı ile alakalı kararlar verilmeye başladı. Geçtiğimiz gün imzası atılan sosyal denge tazminatı kapsamında zamlar, Mayıs 2024 dönemi sosyal denge tazminatlarına yansıyacak ve memurların maaşlarında önemli bir artış sağlayacak. 

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Artan enflasyon karşısında memur maaşları erimeye devam ederkeni alınan karar Şehzadeler Belediyesi memur sözleşmeli çalışanını mutlu edeceğe benziyor. %120'lik oranında yapılan artış oranı, sosyal denge tazminatının memurların alım gücünü korumadaki önemini açıkça gösteriyor. Bu tazminat artışı, memurların maddi yüklerini hafifleteceğe benzerken,  yaşam standartlarını yükseltecek ve motivasyonlarını artıracaktır. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi tarafından alınan bu karar, diğer belediyelere de öncülük etmesi konusunda dikkat çekerken, ülke genelinde sosyal denge tazminatı ile alakalı gün gün yeni iyileştirmelerin açıklanması bekleniyor.  Manisa Şehzadeler Belediyesi tarafından alınan bu karar Mayıs maaşlarına da yansıyacak

SOSYAL DENGE TAZMİNATI NEDİR?

Memur ve sözleşmeli çalışanın ekonomik durumlarını iyileştirmek amacıyla yapılan ek ödemeler olarak bilinmektedir. Bu ek ödeme sayesinde çalışanların maddiyatlarının iyileştirmesi hedeflenmektedir. 

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