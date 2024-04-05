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TOGG'u gölgede bırakacak 2. yerli araç: Elektrikli araç piyasası sarsılacak

TOGG elektrikli araç fiyatlarının kat be kat altında seyredecek ülkemizin ikinci gururu olarak yeni elektrikli araç üretiminin hız kazanacağı açıklamasını yapan firma, fiyat bilgisi ve üretim aşamalarını da tanıttı.

Yayın Tarihi: 05.04.2024 08:33
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 08:33
TOGG'u gölgede bırakacak 2. yerli araç: Elektrikli araç piyasası sarsılacak

Dünyaca ünlü Türk şirketi Agrotech tarafından yeni yerli otomobil müjdesi verildi. Özellikle de tarım konusunda ileri teknolojiyi sunan firma tarafından geçtiğimiz gün yapılan tanıtımda ülkemizin 2. gururu olmaya yolunda ilerledikleri belirtilmiş bulunuyor. TOGG elektrikli araç fiyatlarının kat be kat altında seyredecek ülkemizin ikinci gururu olarak yeni elektrikli araç üretiminin hız kazanacağı açıklamasını yapan firma, fiyat bilgisi ve üretim aşamalarını da tanıttı.

2. YERLİ ELEKTRİKLİ ARAÇ

Geçtiğimiz dönemde Silikon Vadesi'ne giriş yapması ve Borsa İstanbul'da yakaladığı başarı ile tüm dikkatleri üzerine çeken Agrotech, şimdi ülkemizin 2. yerli elektrikli otomobili Joyce ile dünyaya açılmaya hazırlanıyor. Çalışmaların başladığını belirten firma, 29 Ekim 2024 tarihinde piyasaya sürmeye hazırladıkları Joyce elektrikli araçlar için Tekirdağ'da kurulacak fabrikada üretileceğini belirtmiş bulunuyor. %100 yerli olarak motor, batarya ve elektronik sistemlerinin üretileceği belirtilirken A0 enerji sınıfında yer alacağı açıklaması ile birlikte aracın fiyatları da ortaya çıkmış bulunuyor.

ARAÇ

JOYCE ELEKTRİKLİ ARAÇ FİYATI

Joyce elektrikli araç Sedan modelinin fiyatı 699.000 TL'den alıcısına ulaşacak iken ticari modelinin fiyatı ise 1 milyon 199 BİN Lira'dan satışa sunulacak. Joyce elektronik araç teknolojilerinin büyük bir kısmını satın alan Agrotech tarafından hayata geçirilmesi planlanan proje kapsamında ülkemizin elektrikli araç pazarında kademe atlayacağı tahmin ediliyor.

Bu sayede milli ve yerli elektrikli araç üretilmesi ile birlikte ülkemizin dışa bağımlılığının azaltılması hedefleniyor. Sadece ülkemiz için değil dünyaya pazarlanacak olan Joyce elektrikli araçlar ülkemize döviz girdisi sağlanmasına da olanak tanıyacak. Ülkemizin 2. yerli otomobili olarak tarihe geçecek olan Joyce elektrikli otomobil teknoloji ve fiyatı ile dikkat çekiyor. Çok büyük ilgi görmesi beklenilen araç, yerli üretim olması ve fiyatıyla şimdiden Araştırma konusu olmuş bulunuyor

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TOGG'u gölgede bırakacak 2. yerli araç: Elektrikli araç piyasası sarsılacak

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