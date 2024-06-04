TOKİ’den indirim kampanyası! Ayda 6900 TL ödeyerek ev sahibi olmanın kapısı aralandı

Belirli seviyedeki orta gelirlinin ev sahibi olabilmesi adına gün gün yeni projelerini açıklayan TOKİ tarafından başvuru tarihleri ya da kayıt tutarı ya da aylık ödeme planı gibi detaylar da açıklanıyor. TOKİ resmi internet sayfasında yer alan son program kapsamında 2 bin liralık kayıt ücreti ve ayda 7 bin liraya ulaşmayan taksit imkanı ile konut sahibi olunmasının önünün açıldığı belirtilmiş bulunuyor.

TOKİ tarafından Kırıkkale'de yeni konut projesi başladığı açıklaması yapılırken Yuva Mahallesinde inşası sağlanacak olan evler için başvuruların 2 bin lira ödeme sonrasında kabul edileceği belirtilmiş bulunuyor. TOKİ, Türkiye genelinde gerçekleştirdiği konut projeleriyle tanınan bir kurum olarak bilinirken, vatandaşların ev sahibi olmalarına ve bunun da aylık düşük taksitlerle sağlanmasına destek olmaktadır. Yuva Mahallesinde cüzi bir tutarla başlatılan program kapsamında uygun taksitlerle 2+1 daire sahibi olma fırsatı sunuluyor.





3 Haziran'da başlayan başvuru sürecinin 7 Haziran'da sona ereceğini belirten TOKİ, kura çekiminin ise 13 Haziran'da yapılacağını açıkladı. Proje kapsamında Yuva Mahallesi'nde yer alan bu Konutların 2 oda bir salondan oluştuğu açıklanırken toplam konut sayısını 20 olduğu ve aylık ödemeler için belirlenen sürenin 120 ay olduğu ifade edildi.

Konut fiyatlarının toplam maliyetleri 1 milyon 114 bin TL ile 1 milyon 384 bin TL arasında değişkenlik göstereceği açıklanırken peşinat oranının %25 olduğu da belirtildi. Konutların teknik özellikleri incelemesinde de toplam alanım 75 metrekare civarında ve net alanının ise 59 metreye tekabül ettiği ortaya çıktı.

TOKİ tarafından gün gün başlatılan kampanyaların en yenisi olan kampanyada düşük peşinat imkanı ile birlikte uygun taksit seçenekleri ev sahibi olmak isteyen birey tarafından oldukça dikkat çekiyor. Uzun vadeli olarak değerli bir yatırıma dönüşebilecek olan Toki projesi kapsamında ev sahibi olmayı arzulayanlar, kira ödemekten sıkılanlar için önemli bir fırsat olabileceği de belirtilmiş bulunuyor