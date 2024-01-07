Toyota yılın ilk sürprizini patlattı! Corolla'da yere göğe sığmayan indirim var

TOYOTA’DAN YENİ YILDA BEKLENMEDİK HAMLE…

Toyata Corolla Cross yeni yılda fiyatları ile dikkat çekmeye devam ediyor.





Otomobil devleri arasında önemli bir yere sahip olan Toyata yıl sonunda müşterilere önemli bir fırsat sunarak önemli bir indirime gitmişti. İşte Toyota Corolla Cross’un uygun fiyatlı listesi….

C-SUV segmentinde olan araçlar arasında n çok tercih edilen markalardan biri olan Toyata kampanyalarına devam ediyor. Toyata’nın SUV modeli, geniş iç tasarım ve geniş bagaj hacmiile önemli farklar yaratıyor. Üstelik modelin arka koltukları da yatırıldığında bagaj hacmi oldukça arttırılıyor. Toyota Corolla Cross, performansı ve ekonomik yakıt tasarrufu ike de diğer modellere göre oldukça fark yaratıyor. Düşük yakıt tüketimide özellikle araç sahipleri açısından en çok tercih edilen sebepler arasında yer alıyor. Fiyatı ile de emsallerine göre fiyat performans açısından önde olan Toyata donanım ve şık tasarımı ile yolların aranan yüzlerinden biri.