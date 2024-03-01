Tüm müşterilere SMS ile bildirildi! O masraf ortadan kalktı: Ücretsiz olacak

İş Bankası, müşteri memnuniyetini artırma hedefi doğrultusunda oldukça çekici bir kampanya ile geliyor. Bu yeni kampanya ile birlikte, müşterisi olacak olan vatandaşlar 1 yıl boyunca tamamen ücretsiz işlem avantajından faydalanabilecekler. Banka tarafından yapılan bu heyecan verici duyuru, finansal işlemlerini daha uygun koşullarla gerçekleştirmek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.

İş Bankası'nın sunduğu kampanya detaylarına göre, müşteriler 1 yıl boyunca ücretsiz havale ve EFT işlemleri yapma imkanına sahip olacaklar. İşCep uygulamasındaki "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliği ile İş Bankası müşterisi olanlar, bu avantajın yanı sıra bir dizi ek ayrıcalıktan da yararlanma şansına sahip olacaklar. Bu kampanya ile müşterilere daha uygun maliyetli bir finansal deneyim sunarak memnuniyeti artırmak hedefleniyor.





Banka tarafından yapılan kampanya açıklamasına göre, "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliği ile İşCep'ten İş Bankası müşterisi olan bireysel ve esnaf/gerçek kişi tacir müşteriler, belirlenen şartlar doğrultusunda 1 yıl boyunca ücretsiz işlem fırsatından yararlanabilecekler. Bu kapsamda, müşterilerin tek seferde en fazla 211.100 TL'lik işlemlerde ücretsiz işlem avantajından yararlanabilecekleri belirtilmiştir. Ancak, bazı özel durumlar ve işlem şartları kampanya kapsamı dışında tutulmuştur.

Bu kampanya ile İş Bankası, müşterilerine daha geniş bir finansal erişim ve avantajlı işlem imkanları sunarak bankacılık deneyimini olumlu yönde etkilemeyi amaçlamaktadır. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan bu kampanya, finansal anlamda daha hesaplı ve kolay bir çözüm arayan bireyler için cazip bir seçenek sunuyor.