Uçak biletleri 39 TL'ye düştü! Seyahet planı yapanlar için görülmemiş kampanya

A Jet'ten Büyük Kampanya: Avrupa'dan Türkiye'ye 1 Euro'ya Uçak Bileti!

Avrupa’dan Türkiye’ye uçmak isteyenler için harika bir haber var! A Jet, Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye olan uçuşlarda 1 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla bilet satmaya başladı. Bu fırsat, sadece Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden kalkan uçuşlar için geçerli olup, belirli tarihler arasında alınan biletlerde geçerli olacak. Kampanya kapsamında sunulan biletler, 25 bin koltuk ile sınırlı ve 22-24 Ağustos 2024 tarihleri arasında satın alınabilecek.

HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?

A Jet'in sunduğu bu özel kampanya, 22 Ağustos 2024 ile 24 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak olan seyahatlerde geçerli olacak. Bu süre zarfında Avrupa'dan Türkiye'ye yapılacak uçuşlar için oldukça avantajlı fiyatlarla bilet bulmak mümkün. Kampanya, hem tatilciler hem de iş seyahati planlayanlar için mükemmel bir fırsat sunuyor. Özellikle yaz sonu ve sonbahar başlangıcı gibi yoğun olmayan dönemlerde seyahat etmeyi planlayanlar için kaçırılmaması gereken bir fırsat.

HANGİ ÜLKELER KAMPANYA KAPSAMINDA?

A Jet'in sunduğu bu kampanya, Avrupa'nın birçok ülkesini kapsıyor. Almanya, Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Hollanda, Macaristan, Kuzey Makedonya, İngiltere, İsviçre, İtalya, Kosova ve Sırbistan gibi ülkelerden Türkiye'ye yapılacak tek yön uçuşlar, 1 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu sayede, birçok Avrupa ülkesinden Türkiye'ye oldukça uygun fiyatlarla seyahat etmek mümkün olacak.

UÇUŞ DETAYLARI VE BİLET FİYATLARI

Kampanya dahilinde sunulan uçuşlar, Türkiye'nin en popüler havalimanlarından biri olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı'na gerçekleştirilecek. İşte kampanya kapsamındaki bazı uçuşlar ve bilet fiyatları:

Almanya : Düsseldorf, Berlin, Köln, Frankfurt, Hannover, Hamburg, Münih, Stuttgart - İstanbul Sabiha Gökçen’e 1 Euro + vergiler.

: Düsseldorf, Berlin, Köln, Frankfurt, Hannover, Hamburg, Münih, Stuttgart - İstanbul Sabiha Gökçen’e 1 Euro + vergiler. Avusturya : Viyana - İstanbul Sabiha Gökçen’e 5 Euro + vergiler.

: Viyana - İstanbul Sabiha Gökçen’e 5 Euro + vergiler. Bosna Hersek : Saraybosna - İstanbul Sabiha Gökçen’e 11 Euro + vergiler.

: Saraybosna - İstanbul Sabiha Gökçen’e 11 Euro + vergiler. Belçika : Brüksel - İstanbul Sabiha Gökçen’e 19 Euro + vergiler.

: Brüksel - İstanbul Sabiha Gökçen’e 19 Euro + vergiler. Danimarka : Kopenhag - İstanbul Sabiha Gökçen’e 19 Euro + vergiler.

: Kopenhag - İstanbul Sabiha Gökçen’e 19 Euro + vergiler. Fransa : Paris - İstanbul Sabiha Gökçen’e 18 Euro + vergiler.

: Paris - İstanbul Sabiha Gökçen’e 18 Euro + vergiler. Hollanda : Amsterdam - İstanbul Sabiha Gökçen’e 5 Euro + vergiler.

: Amsterdam - İstanbul Sabiha Gökçen’e 5 Euro + vergiler. İngiltere : Londra - İstanbul Sabiha Gökçen’e 16 Euro + vergiler.

: Londra - İstanbul Sabiha Gökçen’e 16 Euro + vergiler. İsviçre : Basel - İstanbul Sabiha Gökçen’e 19 Euro + vergiler.

: Basel - İstanbul Sabiha Gökçen’e 19 Euro + vergiler. İtalya : Milano - İstanbul Sabiha Gökçen’e 19 Euro + vergiler.

: Milano - İstanbul Sabiha Gökçen’e 19 Euro + vergiler. Kosova : Priştine - İstanbul Sabiha Gökçen’e 9 Euro + vergiler.

: Priştine - İstanbul Sabiha Gökçen’e 9 Euro + vergiler. Kuzey Makedonya : Üsküp - İstanbul Sabiha Gökçen’e 19 Euro + vergiler.

: Üsküp - İstanbul Sabiha Gökçen’e 19 Euro + vergiler. Macaristan : Budapeşte - İstanbul Sabiha Gökçen’e 19 Euro + vergiler.

: Budapeşte - İstanbul Sabiha Gökçen’e 19 Euro + vergiler. Sırbistan: Belgrad - İstanbul Sabiha Gökçen’e 20 Euro + vergiler.

Ankara Esenboğa Havalimanı'na yapılacak uçuşlar da kampanya kapsamında yer alıyor. Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda, İsviçre ve Sırbistan’dan Ankara’ya gerçekleştirilecek uçuşlarda da 1 Euro’dan başlayan fiyatlarla bilet almak mümkün.

KAMPANYA NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Kampanya 22 Ağustos 2024 tarihinde başladı ve 24 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek. Bu nedenle, bu avantajlı fiyatlardan yararlanmak isteyenlerin ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Satışa sunulan 25 bin koltuk hızla tükenebilir, bu yüzden biletinizi almayı son dakikaya bırakmamanızda fayda var. Özellikle popüler uçuş noktalarına olan biletlerin hızlıca tükeneceğini unutmamak gerek.

BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!

Avrupa'dan Türkiye'ye seyahat etmeyi planlayanlar için A Jet’in sunduğu bu kampanya büyük bir fırsat. Hem uygun fiyatlarla seyahat etme imkanı sunuyor hem de yaz bitmeden tatil yapma veya iş seyahatlerinizi planlama fırsatı veriyor. Uygun fiyatlı biletler almak için 24 Ağustos’a kadar rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın.

A Jet Hakkında

A Jet, Türkiye’nin en hızlı büyüyen havayolu şirketlerinden biridir ve özellikle uluslararası uçuşlardaki rekabetçi fiyatlarıyla bilinir. Kaliteli hizmet anlayışıyla her geçen gün daha fazla yolcuya hizmet veren A Jet, düzenlediği kampanyalarla da dikkat çekiyor. Avrupa'dan Türkiye'ye yapılan uçuşlarda sunduğu bu kampanya da havayolu şirketinin sunduğu avantajlardan sadece biri.