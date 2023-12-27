Ve rakamlar verildi! Asgari ücret kesinleşiyor

Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri mevcut. Bugün düzenlenecek olan Bakanlar Kurulu toplantısı Erdoğan'ın açıklaması sonrasında ertelenmişti. Son dakika yapılan açıklama da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işçi, işveren ve hükümet temsilcilerini Külliye'ye davet ettiği söylendi. Öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Türk-İŞ Başkanı Ergun Atalay bir araya gelmiş ve hemen akabinde de Atalay'ın tahminleri gündeme çıkmıştı. Atalay asgari ücret zammı ile alakalı rakam vereceklerini kabul edilmemesi durumunda da 15 kişilik masadan kalkacaklarını belirtti.

Erdoğan'ın talebi ile saat 16.30'da toplantı başladı. Toplantı ile alakalı gelişmeler takip ediliyor. Bakan Işıkhan yaptığı açıklama da, "Asgari ücrete dair istişareler devam ediyor. Netleşince duyuracağız." dedi.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2024 yılı asgari ücret zammını belirlemek üzere tespit komisyonunu toplantıyadavet ettiği bilinirken, toplantının bitmesi sonrasında da rakamın açıklanacağı tahmin ediliyor. Bilindiği üzere 11 Aralık'tan bu yana 2 toplantı gerçekleşti. 2 toplantıda da rakam konuşulmaması tepkilere mahal verirken, şu sıralar devam eden toplantıda Atalay'ın toplantı öncesi açıklamasına göre rakam belirtecekleri ortaya çıktı

ASGARİ ÜCRET AÇIKLANIYOR

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde pazarlık masasının taraflarını bir araya getirirken, beklentiler asgari ücretin belirlenmesi yönünde.





Asgari ücret Temmuz ayından bu yana 11,402 TL olarak uygulanıyor. Ortalama TÜİK rakamlarına göre zam oranının belirlenmesi bekleniyor.

Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve işçi ve işveren kesmi toplantılarına devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında Erdoğan'ın da yer alması sebebiyle rakamaın açıklanacağı tahminleri mevcut.

ASGARİ ÜCRETE TEK ZAM AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz haftalarda Işıkhan tarafından asgari ücrete tek zam yapılacağı konusunda açıklama yapılmıştı. Onay alınıp alınmadığı konusunda toplantı sonrasında ortaya çıkacak.

BEŞTEPE'DEN ASGARİ ÜCRET ZAM AÇIKLAMASI SON DAKİKA

Şu sıralar devam eden topalntı sonrasında asgari ücretin açıklanacağı tahmin ediliyor. Bilindiği üzere toplantıda Erdoğan'ın olması sonuç açıklaması yapılacağını gösteriyor. 2023 yılı zamlarının açıklamasında da Erdoğan ve taraflar bir arada yer almışlardı. Buna benzer bir karenin de açıklama zamanında ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.

Toplantı sonrasında herhangi bir açıklama yapıldığı anda haberimiz güncellenecektir.