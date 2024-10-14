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Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor

Son günlerde GİB tarafından alınan kararlar gereği yeni vergiler ile alakalı gelişmeler gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 11:46
Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor

Son günlerde GİB tarafından alınan kararlar gereği yeni vergiler ile alakalı gelişmeler gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor. Son ortaya atılan yeni vergi iddiaları milyonlarca aileyi endişelendirirken, sosyal medya oyuncaklara vergi getirileceği iddia edildi. Peki ortaya atılan bu iddialar doğru mu? Oyuncaklara vergi getirilecek mi? İşte detaylar.  

GİB’DEN OYUNCAK VERGİSİ AÇIKLAMASI 

Sosyal medyada ortaya atılan oyuncak vergisi ile alakalı olarak Gelir İdaresi Başkanlığı son dakika açıklama da bulundu. Başkanlık tarafından yapılan açıklama aileleri sevindirdi.  

DRONE VERGİSİ GELİYOR 

GİB'in açıklamasına göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan kanun teklifinin yalnızca “drone” olarak bilinen eğlence amaçlı uçan oyuncaklara uygulanacağı belirtildi.  Üç tekerlekli bisikletler, oyuncak bebekler ve pedallı arabalar gibi diğer dağıtılan oyuncakların konuya dahil olmadığı açıklamasını yapan GİB, “drone” olarak adlandırılan ürünlerin satışından elde edilen ÖTV’nin, "Savunma Sanayii Destekleme Fonu"na aktarılacağını ifade etti.  

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor

OYUNCAK VERGİSİ YOK 

GİB'in açıklamasında, yasa tasarısının 10. maddesi çerçevesinde oyuncakların sınıflandırılmasının detaylarına yer verildi. "Üç tekerlekli bisikletler, skuterler ve diğer tekerlekli oyuncaklar" gibi ürünlerin listede yer aldığı, ancak bunlar arasında yalnızca eğlence amaçlı uçan oyuncakların ÖTV’ye tabi olacağı ifade edildi.   

DRONE VERGİSİ NE KADAR OLACAK? 

GİB tarafından yapılan açıklamada yeni düzenlemeye göre, 5 bin lira ve üzerindeki değerli dronlar için yüzde 20 oranında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınacağı ifade edildi. Ancak, bu değişikliğin kesinleşmesi için kanun teklifinin kabul edilmesi gerekliliği mevcut iken çalışmaların başladığı konusunda da bilgilendirme sunuldu.  

 


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