Yapı Kredi Haziran ayı promosyon kazananı oldu! Tutar 4 emekli maaşını geçti

Mart ayından bu yana promosyonlar ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. 2017 senesinde emeklinin hak sahibi olduğu ve sonrasında da kimi kesimin de ödemesini aldığı promosyonlar özellikle de 2024 yılında büyük yükseliş sergilemeye devam ediyor. Emekliye karşılıksız ek ödeme olarak sağlanan ve bankalar tarafından tercih edinilmesinin ödülü olarak verilen promosyonlar, emeklinin tercihine göre şekillenirken, çalışan da ise bu durum biraz farklı bulunuyor. Çalışılan kurum ve kuruluşun yetkilileri ile bankalar arasında düzenlenen mutabakatlar, promosyonlar için belirleyici faktör oluyor. Ve çalışanın refahını en fazla sağlayacak olan banka, promosyon ödülü vererek, belirlenen süre boyunca maaş bankası oluyor.





ORDU VE MARDİN PROMOSYON İHALESİ

Özellikle de Ocak zammı sonrasında emekli maaş promosyonlarına yapılan güncelleme akabinde tekrardan gündeme çıkan bu ödemeler ile birlikte çalışanlarda da zamlı ödemeler açıklanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde açıklaması yapılan yeni promosyonlarda tutar 4 emekli maaşını geçerken söz konusu açıklama yapılan iller, Ordu ve Mardin olarak şekillenmiş bulunuyor.





Ordu ve Mardin’de muhtarlar için düzenlenen mutabakatta en çok ödemeyi yapan iki banka tarafından 4 emekli maaşından fazla promosyon ödemesi yapılacağı belirtildi. Mardin’de düzenlenen promosyon ihalesinde 702 muhtar için varılan mutabakatta 45.200 TL promosyona imzalar atıldı. Bu kapsamda muhtarlar belirlenen süre boyunca Yapı Kredi Bankası’ndan maaşlarını alacak ve buna karşılık da banka tek seferlik 45.200 TL ödeyecek.

2. promosyon imzası ise Ordu’dan duyuruldu. Muhtarların maaş bankasının belirlenmesi adına düzenlenen promosyon ihalesinde de kazanan Yapı Kredi Bankası olurken, 772 mahalle muhtarı için tek seferlik 42.500 TL ödeme yapılacak.