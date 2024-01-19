Yapı Kredi ibreye füze bağladı! Şubat'ta 26 bin 900 TL promosyon ödeyecek

Gerek emekli promosyonları gerekse de çalışan promosyonları ülke genelinde gün gün takip ediliyor. Emekli için seçeceği bankanın vereceği promosyon ödemesi karşılıksız olarak hesaba aktarılırken, çalışanlarda bu durum farklı seyrediyor. İhaleye çıkan aylık maaşların alınacağı banka anlaşması, mutabakat kapsamında imzalanırken, kurum ve kuruluş, personelinin refahına uyan en fazla promosyon ödemesi yapan banka ile anlaşmaya varıyor.

2017 senesinden beri maaş promosyonları da devam ediyor. Bankalar kurum ya da kuruluşları gözüne kestirirken, maaş ödemesi yapmak ve haklarını da sağlamak amacyla düzenlenen toplantılarda verebilecekleri maksimum promosyon tutarını belirtiyor. Bu kapsamda en fazla ödeme yapan banka kabul edilirken, varılan mutabakat sonrasında personel başına belirlenen tutar ödeniyor. MEM promosyonları en dikkar çeken ihaleler olarak biliniyor. Kimi MEM ihaleleri personeli sevindirirken, kimi anlaşmalar da cepleri doldurmuyor. Geçtiğimiz gün açıklanan MEM ihalesinde kazanan Yapı Kredi olurken, bu kapsamda bilerce personele 26.900 TL promosyon ödemesi yapacağı açıklandı.





Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, promosyon ihalesi geçtiğimiz gün sonuçlandı. 3 bin 559 personeli yakından ilgilendiren gelişmede anlaşma Yapı Kredi ile sağlandı. Banka 3 yıllık imza atan 3 binden fazla çalışana 26.900 TL promosyon ödemesi yapacak. Şubat ayında başlayacak olan ödemelerin, ayın 20'sine kadar tamamlanacağı açıklanmış bulunuyor.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MÜJDEYİ VERDİ

Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelini yakından ilgilendiren promosyon anlaşması sonuçlarını Ortahisar İlçe Milli eğitim Müdürü Cemil Karakaş açıkladı. Karakaş açıklamsında“Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı 112 okulumuzda toplam 3 bin 558 personelimizi kapsayan promosyon ihalemiz 26 bin 900 TL olarak sonuçlanmıştır. Bir rekora daha imza atmanın mutluluğuyla tüm öğretmen ve personelimize hayırlı olsun.'' dedi.

MEM promosyonları içerisinde en dikkat çeken ödemeler arasında yer alan Ortahisar MEM promosyonu, ülke genelinde en yüksek ödenen promosyonlar arasına girmiş bulunuyor.