Bist 100
9.196,02 0%
DOLAR
32,07 0,14%
EURO
34,72 -0,47%
ALTIN
2.221,04 -0,48%

Yastık altında dolar biriktirenler dikkat! İslam Memiş'ten çarşamba günü uyarısı geldi

Finansal analist İslam Memiş, önemli ekonomik göstergelerin piyasalar üzerindeki etkisine işaret ederek, dolar sahibi bireyleri tedbirli olmaları konusunda ikaz etti.

Yayın Tarihi: 22.03.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 10:42
Yastık altında dolar biriktirenler dikkat! İslam Memiş'ten çarşamba günü uyarısı geldi

Bu hafta, yatırımcılar ve finans piyasaları, Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) önemli faiz kararını bekleyiş içinde. Çarşamba günü açıklanacak olan bu karar, küresel ekonomi üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olabilir. Piyasa analistleri, Fed’in mevcut faiz oranlarında bir değişiklik yapmayacağını öngörüyor. Ancak, Fed’in Haziran ayından itibaren faiz indirimlerine gitmesi ihtimali, piyasalarda sürpriz bir hareketliliğe yol açabilir. 

yatırım

Ekonomi uzmanları, Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamaların, gelecek dönem ekonomik politikalarının ipuçlarını vereceğini belirtiyor. Bu beklentiler ışığında, dolar endeksi şimdilik güçlü bir seyir izlerken, dolar karşısında diğer varlıkların değer kaybetmesi bekleniyor. Dolayısıyla, dolar sahiplerinin, Çarşamba gününe kadar piyasadaki fırsatları dikkatlice değerlendirmeleri gerekiyor.

Altın ve finans piyasalarında deneyimli uzman İslam Memiş, yeni bir makale yayınladı. Makalesinde, piyasalar üzerinde etkili olacak önemli verileri vurgulayarak, dolar sahiplerine uyarılarda bulunarak dikkatleri çekti.

İLGİLİ HABERLER

Limon suyunu çıkarmanın en kolay yolu! Bir damlası bile ziyan olmayacak

Limon suyunu çıkarmanın en kolay yolu! Bir damlası bile ziyan olmayacak

Akşamdan kalan Ramazan pidelerinden pizza tarifi! Lezzetine doyum olmuyor

Akşamdan kalan Ramazan pidelerinden pizza tarifi! Lezzetine doyum olmuyor

Tapusu olanlar için süre daraldı! 2 hafta içinde bunu yapmayan bin pişman olacak

Tapusu olanlar için süre daraldı! 2 hafta içinde bunu yapmayan bin pişman olacak

Gelir İdaresi Başkanlığı düşük KPSS puanıyla memur alımı! 81 ilde başvuru ekranı açıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı düşük KPSS puanıyla memur alımı! 81 ilde başvuru ekranı açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük maaş alana 10 bin lira bayram ikramiye tarih netleşti
2
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
3
Paraya ihtiyacı olanlara faizsiz kredi! Akbank sadece 48 saat başvuruları açık tutacak
4
Yeni açıklandı! Maaşlar yarısından fazla artacak artı yüzde 10 zam ilavesi! 3 aylık farklar da hesaplarda
5
İhale Yapı Kredi'de kaldı! 27.500 TL olan promosyonu 30.000 TL'ye çıkarttı
6
İstanbulkart kullanıcılarına müjde: Ramazan boyunca hesabınıza trink 150 TL oruç desteği yatacak
7
Kıyıda köşede 170 bin TL'si olan yaşadı! Ankara ve İstanbul'da bedava fiyatına arsa

Tapusu olanlar için süre daraldı! 2 hafta içinde bunu yapmayan bin pişman olacak

Yastık altında dolar biriktirenler dikkat! İslam Memiş'ten çarşamba günü uyarısı geldi

Akşamdan kalan Ramazan pidelerinden pizza tarifi! Lezzetine doyum olmuyor

O ürünlere 1 Nisan'dan sonra devasa zam geliyor! Uzman isim üzülerek tek tek açıkladı!

Bakan Işıkhan'da gece müjdesi! 28 Mart’ta 12 bin lira hesaplara yatacak

Limon suyunu çıkarmanın en kolay yolu! Bir damlası bile ziyan olmayacak

Asgari ücret pazarlıklarına ramak kaldı deniliyor! İşte o tarihi açıklama

İkinci el fiyatına sıfır Fiat Egea kampanyası! 739 bin TL'ye sıfır araç hayal değil

Gelir İdaresi Başkanlığı düşük KPSS puanıyla memur alımı! 81 ilde başvuru ekranı açıldı

Cebinde kredi kartı olanlar bunu sakın yapmasın! Okkalı ceza cep yakacak

Apple'ın fiyat listesini sollayan indirim! iPhone 15 almak isteyen koşa koşa gidecek

1 kilo beyaz peynir 109 TL'ye düştü! O tarihte BİM'de dev indirim başlıyor