Yastık altında dolar biriktirenler dikkat! İslam Memiş'ten çarşamba günü uyarısı geldi

Bu hafta, yatırımcılar ve finans piyasaları, Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) önemli faiz kararını bekleyiş içinde. Çarşamba günü açıklanacak olan bu karar, küresel ekonomi üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olabilir. Piyasa analistleri, Fed’in mevcut faiz oranlarında bir değişiklik yapmayacağını öngörüyor. Ancak, Fed’in Haziran ayından itibaren faiz indirimlerine gitmesi ihtimali, piyasalarda sürpriz bir hareketliliğe yol açabilir.





Ekonomi uzmanları, Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamaların, gelecek dönem ekonomik politikalarının ipuçlarını vereceğini belirtiyor. Bu beklentiler ışığında, dolar endeksi şimdilik güçlü bir seyir izlerken, dolar karşısında diğer varlıkların değer kaybetmesi bekleniyor. Dolayısıyla, dolar sahiplerinin, Çarşamba gününe kadar piyasadaki fırsatları dikkatlice değerlendirmeleri gerekiyor.



Altın ve finans piyasalarında deneyimli uzman İslam Memiş, yeni bir makale yayınladı. Makalesinde, piyasalar üzerinde etkili olacak önemli verileri vurgulayarak, dolar sahiplerine uyarılarda bulunarak dikkatleri çekti.