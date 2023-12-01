Yeni kira artış oranı nasıl hesaplanır? Yeni kira artış oranı hesaplama

Kira artışına yönelik yapılan son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Milyonlarca vatandaşın ev sahibi ve iş yeri sahibi olması, 2023 iş yeri ve ev kira zammının ne kadar olacağını, güncel enflasyon oranından sonra TEFE TÜFE oranlarında ki artış araştırmasını beraberinde getiriyor. Kasım ayı iş yeri ve kira zammı oranı netleşmişken, vatandaşlar evlerindeki kira zammı ile ilgili de %25 oranında sınırının devam edip etmediğini bir hayli merak ediyor. Peki yeni kira zammı açıklandı mı? Kira artış oranları güncel olarak kaç TL?

Kasım ayı kira zammı için geri sayım halen daha sürdürülüyor. Ev ve iş yeri sahipleri aralık ayı içersinde kira zammını bir hayli merak ediyor. Kasım ayı içersinde TEFE TÜFE oranları 3 Kasım 2023 tarihi doğrultusunda enflasyon rakamlarının açıklanmasının hemen ardından netlik kazanmıştı. Şimdiyse gözler kasım ayı enflasyon rakamlarının detaylı olarak açıklanmasında.

KİRADA %25 ZAM SINIRLANMASI HALA GEÇERLİ Mİ?

Son olarak açıklanmış olan Ekim ayı enflasyon oranı ile beraber işyerlerinde yapılacak olan kira artış oranının tüm detayları belli oldu. Türkiye İstatistik kurumu kapsamında eylül ayına ilişkin olan enflasyon oranları detaylı şekilde açıklandı. Enflasyon oranları aylık olarak %3,43, yıllık olarak ise 61,36 olarak belirlendi.





İş yerleri nezdinde yapılacak olan kira zammı ise %54,26 oranında belirlenerek ön plana çıktı. Böylelikle kira kontrat süresi doğrultusunda bu ayı doldurmuş işletme sahipleri kiralarına %54,26 oranında zam gerçekleştirerek ödeme yapabilecek. Geçtiğimiz ay içersinde zam oranı ise %55.30 olarak belirlenmişti.

Konu, konutların kira artış oranına geldiği zaman ise 2 Temmuz 2024 tarihine kadar %25 zam sınırlamasına devam edilecek. Kasım ayı kira artış oranının detayları ise henüz açıklanmadı. Yeni kira zammının 4 Aralık 2023 pazartesi günü açıklanması beklenenler arasında.

GÜNCEL KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Kira artışına yüzdelik olarak 25 oranında sınırlama getirilen uygulama 1 Temmuz 2024 tarihine kadar sürdürülecek. Meclis bayramdan sonra toplandığında ise düzenleme tamamen yasallaşacak. Kirada şu anlık güncel olarak %25 sınırlaması devam ediyor. Lakin bu %25 sınırlama yalnızca konutlar üzerinde etkili. İşyerleri bu kapsama dahil edilmedi.

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Örnek olarak mevcut kira bedelinin 3000 TL olduğunu ele alalım. Kira artışı yapılacak olan ay ise Ekim 2023 olarak belirlenmiş. Artış oranı ise %25 oranında. Bu noktada kira artış tutarı 750 TL olurken, aylık kira tutarı 3750 TL olacaktır. Yıllık kira tutarı ise 45.000 TL’ye tekabül edecektir.