Yeni yıl öncesi kalem kırıldı! Zam müjdesi verildi! Ocak ayında yüzde 50 fazla ödenecek

Geçtiğimiz gün asgari ücrete yapılan zam sonrasında ürün ve hizmet zamları sonrasında kurum ve kuruluşların zamları da yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Asgari ücret zammına paralel olarak özel şirketlerde de zam çalışmaları devam ediyor. Yeni yıl itibari ile açıklanması beklenen maaş zamları konusunda Garanti Bankası öncü adım atarak, 2024 yılı Ocak ayı zammını açıkladı.

Ocak ayı zam açıklamaları ile süregelecek. Asgari ücret zammı sonrasında emekli ve memur maaş zam oranları için çalışmalar 3 Ocak'ta başlayacak. Emekliye enflasyon rakamlarına ek olarak refah payının ekleneceği tahmin edilirken, memeura da artı sözleşme zammı eklenecek. Çalışanlar için de gün gün sektörlerden zam açıklamaları yavaş yavaş gelmeye başlıyor.





ASGARİ ÜCRET ZAMMI SONRASI AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından geçtiğimiz gün düzenlenen toplantı sonuçları açıklandı. Asgari ücrete yüzde 49 zam yapılırken, en düşük çalışan maaşı 17,002 TL'ye yükseldi. Bilindiği üzere asgari ücret zam oranı kurum ve kuruluşlar ile birlikte özel sektöre de öncülük ediyor. Ocak zamları bu orana göre şekillenirken, minimum zam oranı asgari ücret zammına göre şekilleniyor.

Garanti Bankası, asgari ücret zammı açıklaması hemen akabinde bugün sabah saatlerinde personeline uygulayacağı maaş zammı oranını paylaştı. Garanti Bankası personeli yeni yıla yüzde 50 zam ile girdi.

GARANTİ BANKASI ÖNCÜLÜK EDİYOR

Asgari ücret zammı belirleyici faktörü, bankacılık sektörüne de yansıdı. İlk zam açıklaması yapan banka Garanti Bankası oldu. Bütün bankaların çalışanları zam açıklamasını beklerken, öncü hareket Garanti Bankası yetkilileri tarafından açıklandı.

Bankatarafından yapılan açıklamada zam oranının yüzde 50 olarak şekilleneceği belirtilirken, yemek ücretinin de 240 TL'ye çıkartıldığı söylendi.