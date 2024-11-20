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Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 yılına girerken milyonlarca vatandaşı bekleyen maaş zamları merak ediliyor. Emekli ve memurlar Ocak'ta yeni zamları öğrenmeye hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 11:01
Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak

2024 yılına girmemize az bir süre kala, milyonlarca vatandaş Ocak ayında yapılacak maaş zammı için heyecanla bekliyor. Her alanda maaş zammı yapılacağı açıklanırken, özellikle emekli ve memurlar 3 Ocak’ta açıklanacak olan TÜİK enflasyon verilerini dört gözle bekliyor.

Emeklilere ve Memurlara Zam Beklentisi

Emeklilers', SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon oranı, maaşlarına yapılacak zammı belirleyecek. Ayrıca, her Ocak ayında uygulanan refah payı zammının bu yıl uygulanıp uygulanmayacağı da merak ediliyor. Memurlar ise toplu sözleşme zammı ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı üzerinden bir artış alacak. Bu artış, sosyal destek ödemelerini de etkileyerek, Ocak ayında kimlerin ne kadar maaş alacağına dair hesaplamaların yapılmasına olanak tanıyor.

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

Ocak Ayında Sosyal Yardım Zamları

Ocak ayında memurlara yapılacak zam oranında, sosyal destek ödemelerinde de artışlar olacağı bekleniyor. Uzmanlar, bu artışlarla ilgili bazı hesaplamalar gerçekleştirmiş durumda. İşte olası sosyal destek zamları:

  • 65 Yaş Aylığı: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşların aldığı aylık ödeme, memurlara yapılacak zam oranında artacak.
  • Engelli Aylığı: Yüzde 40 ve üzeri engelli vatandaşlara ödenen aylıklar da benzer oranda artış gösterecek.
  • Evde Bakım Parası: Hasta veya engelli yakınına bakanlara ödenen evde bakım parası da zamlanacak.
  • SED Ödemeleri: Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri de memur zammı oranında artacak.

  • Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

Merkez Bankası'nın Enflasyon Tahminleri

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44 olarak belirlenirse, maaşlardaki artış oranları şu şekilde gerçekleşecek. Memurlar için Ocak ayında yüzde 11.25 oranında bir zam öngörülüyor; bu artışın sosyal destek ödemelerine de yansıması bekleniyor.

Emekli ve Memura Eşit Zam Gelecek Mi?

Geçtiğimiz Ocak ayında emeklilere ve memurlara eşit oranlarda zam verilmişti. 2025 yılı ilk yarısı için de bu yöndeki talepler artarak devam ediyor. Ancak kesin sonuçların, Ocak ayında netleşeceği öngörülüyor.

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