Yılbaşından sonra bu sabah yeni zam yürürlüğe girdi: 08.00'da o liste güncellendi

2024 yılında yeni yıl zamları akabinde durdurulamayan fiyat artışları devam ediyor. Özellikle de sigara fiyatlarında arka arkaya yapılan zamlar, vatandaşı tedirgin ederken, alkol fiyatları da bu zamlara maruz kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda rakı fiyatlarına yapılan zamlar akabinde bira fiyatlarının da artacağı açıklaması yapılmış ve bu tutarın 15- 20 TL civarında olacağı belirtilmişti. Alkol ürünlerine yönelik fiyat artışları devam ederken, rakıdan sonra bira fiyatlarına da zam yapılacağı belirtildi.





BİRA FİYATLARINA ZAM

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği’nin (TBYD) lideri Erol Dündar, bir sosyal medya platformu üzerinden Anadolu Grubu’na ait biraların fiyatlarının artacağını bildirdi. Bu sabah itibari ile yürürlüğe giren zam tutarında biranın grubuna göre 8 9 TL arasında değişkenlik göstereceği belirtildi. Anadolu Grubu’nun bazı bira markalarına uygulanan zam, Dündar’ın açıklamasına göre, bu sabah (13 Mayıs 2024) yürürlüğe girecek.

Geçtiğimiz hafta sosyal medya da yer alan ifadelerde rakıdan sonra bira fiyatlarına da zam uygulamasının devreye gireceği belirtilmişti. Bu kapsamda yapılacak olan zammın en az 15 TL olacağı belirtilirken, Dündar, bir sosyal medya mesajında “Biraya 15-20 lira zam gelecek” şeklindeki haberleri yanıltıcı olarak nitelendirdi.





Erol Dündar, bu tür haberlere güvenilmemesi gerektiğini vurgularken, “Sadece gündem oluşturmak için sektöre zarar veriyorlar” dedi.

Anadolu grubu bira fiyatlarına yapılan zammın sadece başlangıç olduğu ifade edildi. İlerleyen günlerde diğer gruplara da zam yapılacağının altı çizildi.