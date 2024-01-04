Yılın son kıyağı geldi! En düşük taksitle 25.000 TL'nizi hemen alın: Düğmeye basıldı

Cumhurbaşkanı'nın direktifiyle başlatılan müjdeli gelişme! Halkbank, emeklilere ve asgari ücretle çalışanlara yönelik büyük bir mali yardım kampanyasını aktive etti. Bu kampanyadan faydalanmak isteyenler, başvurularını 31 Aralık tarihine kadar gerçekleştirebilirler.

Özellikle asgari ücretli çalışanları hedefleyen Halkbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyası oldukça avantajlı. Belirlenen faiz oranı yüzde 4,09 olan bu kredi paketi, 36 ay vadeli 25.000 TL ihtiyaç kredisi için aylık sadece 1.572 TL taksit imkanı sunuyor. Bu fırsat, Halkbank'ın asgari ücretle çalışanlara özel finansal destek misyonunu yansıtıyor.

Bunun yanı sıra, emeklilere özel olarak tasarlanan "Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi" de dikkat çekiyor. Aylık faiz oranı yüzde 3,89 olarak belirlenen bu kredi paketinde, 25 bin TL kredinin aylık taksiti sadece 1.521 TL. Emekli müşteriler, Halkbank şubeleri veya internet şubesi aracılığıyla rahatlıkla başvuruda bulunabilirler. İnternet başvurularında kredi onayı alan müşterilere ödemeler anında hesaplarına aktarılıyor.

Halkbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyasına yapılan başvurular, Bireysel İnternet Şubesi, Dialog ve Mobil Bankacılık aracılığıyla hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Onaylanan kredi tutarları da kullanıcılara hızlı bir şekilde iletilecek. Bu kampanya, özellikle yıl sonuna yaklaşırken nakit ihtiyacı olan emeklilere ve asgari ücretle çalışanlara önemli bir maddi destek sağlıyor.