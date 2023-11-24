Yıllardır bekleniyordu! Ev hanımlarına emeklilik fırsatı: Şartlar resmen açıklandı!

Ev hanımı emekliliğinde son dakika gelişmeleri. Milyonlarca insanı etkileyen büyük çaplı bir yasa daha Meclis gündemine geliyor. Yeni düzenlemeyle ev hanımlarına sosyal güvenlik ve emeklilik yolu açılıyor. Son hazırlıkları tamamlanan teklifin yakın zamanda Meclis'e sunulması bekleniyor.





Milyonları etkileyen yeni bir torba yasa Meclis gündemine geliyor. Taslağın en önemli konusu ev kadınlarına yönelik emeklilik imkanlarıdır. TRT Haber'in haberine göre, kendi aktif sigortası veya sosyal sigortası olmayan ev hanımlarına yönelik sigorta sistemi getirilecek. Ev hanımlarına gönüllü sigorta sistemi aracılığıyla sosyal güvenlik sağlanmaktadır.

Aile ve Gençlik Bankasının kurulmasıyla devreye giren destek, sigorta primlerinin üçte birini oluşturuyor. Mevcut asgari ücrete göre bu miktar ayda 1 430 lira.

Aylık sigorta primlerinin üçte birini devlet ödüyor. Böylece ev hanımları daha az prim ödeyerek daha erken emekli olabiliyor. Ev hanımları da sosyal ve sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Bağ-Kur ve SSK ödemelerinin eşitlenmesi durumunda 5. 400 günlük kısmi emekli maaşı 4.500 güne kadar çekilebilecek.





İkinci aşamada ise çocuk sayısına göre erken emeklilik seçenekleri devreye giriyor. Üçüncü aşamada çalışan annelere yönelik maliyet düzenlemesi oluşturulacak. Son adım doğum borcuyla ilgilidir. Torba yasağı taslağı yakın zamanda Meclis'e sunulacak.

SSK, Bağ-Kur ve emeklilik sandıklarının da aralarında bulunduğu 12,2 milyon vatandaşa 5 bin lira emekli ikramiyesi ödendi. Yönetim kurulu toplantısında ÇKS sistemine kayıtlı çiftçilere 1,6 milyon liralık emekli maaşı desteğine ilişkin ek düzenleme gündeme alındı. Kasım ayında yapılan ilk kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet İkramiyesine ilişkin talimat vermiş, bildirim ve ödeme formülü masaya yatırılmıştı.

Cumhuriyet ikramiyesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bütçe sınırları sonuna kadar zorlandı. Karara göre çalışamayan emeklilere ilave 5 bin TL ödeme yapıldı. SGK, 11,12,13 Kasım'da SSK'lılara, 14 Kasım'da ise Bağ-Kur'lulara ve emeklilik sandıkları dahil toplam 12,2 milyon emekliye 61 milyar ödeme yaptı.

Düzenlemeden dul ve yetimler de payları oranında yararlandı. Yüzde 75 payla dul aylığı alan vatandaşlara 3 bin 750 TL, yüzde 50 payla 2 bin 500 TL, yüzde 25 payla 1.250 TL ödeme yapıldı.





Sabah haberine göre eni bir gelişme yaşandı. 5.000 TL'lik emekli ikramiyesi oldu. Çalışan emekliler, emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi uygulamasının dışında tutuldu. Ancak ÇKS sistemine kayıtlı çiftçiler emekli işçi sayıldıkları ve 5 bin TL emekli ikramiyesi alamadıkları için düzenleme kapsamı dışında tutuldu. Yaklaşık 1,6 milyon emekli çiftçinin 5 bin TL'lik emekli maaşı katkısını alamadığı kamuoyuna açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda yapılan çalışma kapsamında yaklaşık 1,6 milyon çiftçiye 5 bin lira ek ödeme yapılması yönünde tebligatla ödeme formülü gündeme getirildi. AK Partililer, bildirim yönteminin daha kolay ve hızlı olacağı için gündeme alındığını belirtti.

Bu formüle göre Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "çalışan emekliler, çalışmayan emekliler" diyen bir genelge tanımladı. Çalışan emeklinin ne anlama geldiği daha detaylı anlatılıyor. ÇKS'a kayıtlı emekliler bu tanımın dışında tutularak çiftçi primi alacaklar. Mevcut kanunlarda çalışan veya çalışmayan emeklinin tanımı bulunmamaktadır.

AK Parti'de yılbaşından itibaren 7 bin 500 lira olan asgari emekli maaşına zam yapılması için hazırlıklara başlandı. Asgari emekli maaşı yasayla artırılabilir.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, emekli çalışanlara verilen 5 bin lira ikramiyenin, vergi kaydını sildiren, uzun yıllardır mesleğinde faaliyet göstermeyen ancak oda kaydını silmemiş tüccar ve sanatkarların da yararlanması gerektiğini belirtti.

Palandöken şu ifadeleri kullandı: "Ayrıca vergi kayıtları iptal edilen ancak halen odalarda bulunan ve meslekleriyle aktif olarak meşgul olmayan emekli tacir ve sanatkarların da bu haktan yararlanması gerekmektedir.