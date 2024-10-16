Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Senelerce alın teri her birey ne zaman emekli olacağının yanı sıra erken emeklilik hakkının olup olmadığını merak ediyor. Hal bu iken Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), tarafından yapılan her bir açıklama yakından takip ediliyor. SGK tarafından alınan kararlar doğrultusunda kimi vatandaşa erken emeklilik hakkı sağlayacak kurallar bulunurken, detaylar nokta nokta açıklandı. İşte erken emeklilik ve detayları...

SGK erken emeklilik listesine giren meslekleri revize etmeye devam ediyor. Özellikle ağır ve riskli işlerde çalışanlar için oluşturulan yeni erken emeklilik düzenlemesi, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendirirken, güncellenmiş hali ile en son liste haberimizde yer alıyor. SGK tarafından yapılan açıklamada toplam 45 meslek grubuna yıpranma payı ile erken emeklilik hakkı tanınacak. Emeklilik hakkı ise yıpranmaya payına göre ve mesleğe göre şekillenecek.

YIPRANMA PAYI NEDİR?

Yıpranma payı, Türkiye’deki zor çalışma koşullarında görev yapan vatandaşa özel emeklilik hakkını doğuran bir fırsat olarak biliniyor. Bu hak, fiili hizmet süresi zammı (FHSZ) aracılığıyla, zorlu çalışma şartları altında çalışanların daha erken emekli olmalarını sağlıyor. Bu uygulama sayesinde, belirli meslek grupları, normal emeklilik yaşından daha önce emekli olacağı açıklaması SGK tarafından yapılmış bulunuyor. Yıpranma payı, her yıl çalışılan mesleğin zorluk seviyesine göre ek prim günlerine hak sahibi olunması imkanını tanıyor. 360 gün çalışan bir işçi, belirli mesleki şartlara bağlı olarak 60 ya da 90 gün ek prim kazanabilir iken bu sayede daha erken emeklilik hakkı kazanıyor

ERKEN EMEKLİLİK HAKKINDAN KİMLER FAYDALANACAK

SGK'nın güncellediği listede, erken emeklilik hakkından yararlanacak olan 45 meslek grubu yer alıyor. Bu meslekler arasında şunlar dikkat çekiyor:

• Madenciler

• Radyoloji teknisyenleri ve diğer sağlık çalışanları

• İtfaiyeciler

• Gazeteciler ve diğer basın çalışanları

• Asker ve polisler

Erken emeklilik yasasından yararlanmak isteyenlerin, çalıştıkları mesleğin zorluk derecesine göre belirli prim gün sayısını tamamlaması gerekiyor.

ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Yukarıda bahsi geçen meslek grubunda çalışan vatandaş, bazı şartları taşıması durumunda erken emeklilik hakkından faydalanabiliyor. İşte erken emekli olma şartları

1. Tehlikeli veya riskli bir işte çalışıyor olmak.

2. Belirli bir süre bu işte çalışmış olmak.

3. Asgari prim gün sayısını tamamlama

Yıpranma payı ile emekli olmak için gerekli çalışma süresi ve prim gün sayısının tamamlanması akabinde SGK'ya başvurarak yıpranma payı ile artırılmış prim günleriyle emeklilik başvurusu yapılabilir.



