Yüzde 0 faiz ile TOGG almanın kapısı açıldı! 400.000 TL fiyatta faizler sıfırlandı

Artan kredi faiz oranları ve son zamanlarda araç piyasasının fiyatlarının kat be kat yükselmesi, araç sahibi olacak bireyleri, markaların düzenlediği kampanyalara itmeye devam ediyor. Otomobil markaları da ay ay düzenlediği kampanyaları ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Herek kredi kampanyaları gerekse de indirimler, vatandaşın cebini rahatlatacağa benzserken Mayıs ayından beri uzatılan TOGG T10X kampayasının Ağustos ayı ile alakalı duyurusu da yinelendi. 400.000 TL'e kadar kredi de faizler sıfırlanırken, 400.000 TL ve üzeri alışverişlerde faiz oranı ise yüzde 2,99 olarak açıklandı. Türkiye'deki otomobil piyasasındavönemli bir devri başlatan milli aracımız TOGG, düzenlenen kampanya saonrasında daha da ulaşılabilir hale gelmiş bulunuyor. TOGG resmi web sitesi üzerinden yapılan açıklamalarla, bireysel ve kurumsal müşterilere özel olarak kredi kampanyasının Ağustos ayında da devamm edeceği belirtilmiş bulunuyor. Düzenlenen kampanya en çok vatandaşın cebini rahatlatacağa ve TOGG araca daha rahat ulaşılmasına olanak sağlayacak.

TOGG resmi internet sitesinde yapılan açıklamada ağustos ayında yalnızca belirli sayıdaki T10X modeli için 400.000 TL kıredi kampanyasının başlayacağı belirtildi. Yapılan açıklamada daha yüksektutarda kredi kullkanmak isteyen vatandaşa faizler yüzde 2,99'a sabitlendi. Anlaşmalı bankalarda 12 ay vade ile %0 faiz oranıyla sahip olunacak nakit tutarı 400.000 TL olarak belirtilirkeni kamu bankaları bu krediye ortaklık edecek.

TOGG UZUN VADEKİ KREDİ

TOGG almak isteyen vatandaşa özel markanın internet sitesinde tün kamlanyalar Ağustos ayında da düzenlendi. 30 ay vadeli 800.000 TL kredi almak isteyen kullanıcılar için ise %2,99 faiz oranı uygulaması devreye alınırken, aylık ödeme tutarının 45.631 TL'ye tekabül ettiği hesaplandı.





TOGG AĞUSTOS KAMPANYALARI

TOGG'da Ağstos ayında geçşerli olacak olan kampanyaların detayları şu şekilde;

12 ay vadeli, %0 faizli 400.000 TL kredi, yüksek başlangıçlı olan ödemelere öncülük edecek. 30 ay vadeli, %2.99 faiz oranı ile 800.000 TL kredi ise daha uzun vadede ödeme yapmak isteyen için ön ayak olacak. Kamu bankalarından ulaşılabilecek olan kampanyalarda dahil olmak ise Truemore uygulaması ile oldukça kolay tamamşanacak.

Trumore Uygulaması

TOGG alımlarında özellikle de Trumore uygulaması araç alımlarını kolaylaştırırken, uygulama, hem kampanya bilgileri hem de araç özellikleri hakkında kapsamlı bilgiler sunmaya devam ederekn, hemen uygulaaya girerek ucuza TOGG kampanyasına dahil olabilirsiniz